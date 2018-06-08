Орден, хоккей и совместное заявление: итоги первого дня визита Путина в Китай

Президент РФ прибыл в Пекин с государственным визитом, который предполагает особые церемонии для гостей. В Китае Владимира Путина ждет насыщенная программа до воскресенья: переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, хоккей и участие в саммите ШОС.
Подсчитано, что Путин и Си Цзинпин уже 25 раз встречались на разных переговорных площадках — это прямое свидетельство крепких связей между Россией и Китаем. Сегодня два лидера уже провели переговоры и подписали совместное заявление — 15-страничный всеобъемлющий документ.
Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте России, и, стоит отметить, что растет взаимный экспорт не только нефти и газа, но и высокотехнологичной продукции. Сегодня было подписано множество контрактов по линии «Газпрома», нефтяных компаний, Роскомоса, Росатома, который осваивает безграничный китайский энергетический рынок. Есть перспективный проект так называемых «атомных островов», продолжается строительство двух реакторов на действующих станциях. Еще один реактор на быстрых нейтронах наши специалисты построят для местного научного центра.
Владимира Путина наградили китайским Орденом дружбы. Это особая награда, и президент России — первый иностранец ее удостоенный. После официальной части Путин и Си Цзиньпин сели в скоростной поезд и отправились в город Тяньцзинь на товарищеский матч юношеских команд по хоккею.
Теперь впереди у Путина и Си — саммит ШОС. В эту структуру, кроме России и Китая, входит еще 6 государств: Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Москва и Пекин создали Шанхайскую организацию в конце 90-х для обсуждения вопросов безопасности в Центральной Азии, а также для снижения американского влияния в этом огромном регионе.
В этот раз встреча лидеров ШОС пройдет в одни и те же сроки, что и заседание G7, куда входят США и их ближайшие союзники: Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия. В эти дни лидеры обоих саммитов, видимо, будут вести обсуждения, параллельно учитывая заявления друг друга. Кстати, доли двух групп в мировом ВВП в прошлом году сравнялись — по 30 процентов.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте России, и, стоит отметить, что растет взаимный экспорт не только нефти и газа, но и высокотехнологичной продукции. Сегодня было подписано множество контрактов по линии «Газпрома», нефтяных компаний, Роскомоса, Росатома, который осваивает безграничный китайский энергетический рынок. Есть перспективный проект так называемых «атомных островов», продолжается строительство двух реакторов на действующих станциях. Еще один реактор на быстрых нейтронах наши специалисты построят для местного научного центра.
Владимира Путина наградили китайским Орденом дружбы. Это особая награда, и президент России — первый иностранец ее удостоенный. После официальной части Путин и Си Цзиньпин сели в скоростной поезд и отправились в город Тяньцзинь на товарищеский матч юношеских команд по хоккею.
Теперь впереди у Путина и Си — саммит ШОС. В эту структуру, кроме России и Китая, входит еще 6 государств: Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Москва и Пекин создали Шанхайскую организацию в конце 90-х для обсуждения вопросов безопасности в Центральной Азии, а также для снижения американского влияния в этом огромном регионе.
В этот раз встреча лидеров ШОС пройдет в одни и те же сроки, что и заседание G7, куда входят США и их ближайшие союзники: Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия. В эти дни лидеры обоих саммитов, видимо, будут вести обсуждения, параллельно учитывая заявления друг друга. Кстати, доли двух групп в мировом ВВП в прошлом году сравнялись — по 30 процентов.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
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