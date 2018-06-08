В Пекине Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление

В столице КНР лидеры России и Китая подписали совместное заявление и ряд других документов.
По итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина подписано соглашение между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении, меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и госкомитетом КНР по развитию и реформе о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества. Среди прочего Россия и Китай договорились содействовать увеличению доли национальных валют в торговых расчетах, наращивать координацию между своими Вооруженными силами.
Кроме того, говорится в заявлении двух лидеров, Россия и Китай будут предпринимать все возможные усилия по сохранению иранской ядерной сделки на фоне одностороннено выхода из нее США.
Также подписаны совместное заявление Минэкономразвития РФ и Министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о евразийском экономическом партнерстве, меморандум о взаимопонимании между этими ведомствами по вопросам сотрудничества в сфере электронной торговли и другие документы.
На встрече с председателем КНР Владимир Путин отметил стабильное сотрудничество России и Китая, которое достигло, по его словам, беспрецедентного уровня. По словам российского лидера, взаимодействие с Пекином является одним из важнейших приоритетов Москвы.
Сегодня начался трехдневный визит Путина и российской делегации в Китай. В пятницу глава государства и Си Цзиньпин заняты переговорами и подписанием документов, после чего отправятся в приморский Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Кроме того, говорится в заявлении двух лидеров, Россия и Китай будут предпринимать все возможные усилия по сохранению иранской ядерной сделки на фоне одностороннено выхода из нее США.
Также подписаны совместное заявление Минэкономразвития РФ и Министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о евразийском экономическом партнерстве, меморандум о взаимопонимании между этими ведомствами по вопросам сотрудничества в сфере электронной торговли и другие документы.
На встрече с председателем КНР Владимир Путин отметил стабильное сотрудничество России и Китая, которое достигло, по его словам, беспрецедентного уровня. По словам российского лидера, взаимодействие с Пекином является одним из важнейших приоритетов Москвы.
Сегодня начался трехдневный визит Путина и российской делегации в Китай. В пятницу глава государства и Си Цзиньпин заняты переговорами и подписанием документов, после чего отправятся в приморский Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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