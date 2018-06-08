    Путин в ходе визита в Китай прокатится на высокоскоростном поезде. Китай, Путин, ШОС, дипломатия, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин в ходе визита в Китай прокатится на высокоскоростном поезде

    Путин в ходе визита в Китай прокатится на высокоскоростном поезде

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    Путин в ходе визита в Китай прокатится на высокоскоростном поезде

    Путин в ходе визита в Китай прокатится на высокоскоростном поезде

      Сегодня начинается трехдневный визит Владимира Путина в Китай.

      Это вторая зарубежная поездка российского президента за неделю (во вторник он посетил Австрию), но на этот раз визит имеет статус государственного. Это означает и совершенно другой уровень церемоний, и большое политическое значение.

      Сегодня Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином. Запланированы не только переговоры и подписание солидного пакета документов, но и поездка на высокоскоростном поезде. Такую же железнодорожную магистраль Россия и КНР вместе строят между Москвой и Казанью.

      В выходные главы государств отправятся в приморский Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как ранее сообщалось, на повестке дня — экономическое сотрудничество, взаимодействие в гуманитарной сфере, области безопасности, а также пути совершенствования деятельности ШОС.

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