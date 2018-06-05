«Нашли общий язык»: президенты России и Австрии обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что рад визиту президента России Владимира Путина в Вену и нашел с ним общий язык.
Александер Ван дер Беллен, президент Австрии: «Я рад вас приветствовать в Вене. Мне особенно приятно, что первый визит после вступления в должность состоялся в Вену. Мы нашли общий язык».
Владимир Путин после переговоров в свою очередь сообщил, что обсудил с австрийским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии. «Говорили о ситуации на Украине, в Сирии», — отметил он. По словам Путина, темами переговоров стали различные региональные и международные вопросы.
Также российский лидер пригласил президента Австрии в РФ.
Напомним, визит Путина в Вену приурочен к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. В ходе этого визита Путин также встретится с с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Кроме того, российский лидер пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.
Владимир Путин после переговоров в свою очередь сообщил, что обсудил с австрийским коллегой ситуацию на Украине и в Сирии. «Говорили о ситуации на Украине, в Сирии», — отметил он. По словам Путина, темами переговоров стали различные региональные и международные вопросы.
Также российский лидер пригласил президента Австрии в РФ.
Напомним, визит Путина в Вену приурочен к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. В ходе этого визита Путин также встретится с с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Кроме того, российский лидер пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.
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