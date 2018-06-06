Путин прибудет в Китай с подарком для Си Цзиньпина

Китай готовится к встрече лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Зная, сколь скрупулезно в КНР относятся к любым имиджевым мероприятиям, можно гарантировать, что саммит ШОС пройдет без сучка и задоринки.
Перед началом саммита ШОС состоится встреча Владимира Путина с председателем Си Цзиньпином в рамках госвизита. Это не только рабочая «сверка часов», но и явный знак уважения и большой дружбы.
У России и Китая по большому счету общие цели на глобальной арене и в обозримой перспективе схожие программы развития, ориентированные на повышение благосостояния граждан.
ШОС — это не только Россия и Китай. В эту организацию входят и такие страны с огромным экономическим потенциалом, как Индия и Пакистан. Добавьте сюда Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, и вы получите больше 20% территории Земли, где проживает порядка 43% населения планеты, и где куется четверть мирового ВВП. Словом, это та экономическая и военная сила, с которой нельзя не считаться. Встреча лидеров стран ШОС состоится в Циндао — красивом приморском городе, знаменитом морепродуктами и рисовым пивом.
Путин как-то подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженного. Китайский лидер его очень любит. На этот раз президент России тоже летит не с пустыми руками. Но какой подарок он везет, пока секрет.
У России и Китая по большому счету общие цели на глобальной арене и в обозримой перспективе схожие программы развития, ориентированные на повышение благосостояния граждан.
ШОС — это не только Россия и Китай. В эту организацию входят и такие страны с огромным экономическим потенциалом, как Индия и Пакистан. Добавьте сюда Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, и вы получите больше 20% территории Земли, где проживает порядка 43% населения планеты, и где куется четверть мирового ВВП. Словом, это та экономическая и военная сила, с которой нельзя не считаться. Встреча лидеров стран ШОС состоится в Циндао — красивом приморском городе, знаменитом морепродуктами и рисовым пивом.
Путин как-то подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженного. Китайский лидер его очень любит. На этот раз президент России тоже летит не с пустыми руками. Но какой подарок он везет, пока секрет.
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