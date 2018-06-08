    Путин стал первым обладателем китайского ордена Дружбы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин стал первым обладателем китайского ордена Дружбы

    Путин стал первым обладателем китайского ордена Дружбы

    Путин стал первым обладателем китайского ордена Дружбы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Находящийся с визитом в Китае президент России Владимир Путин стал первым главой страны, которому был вручен орден Дружбы Китайской Народной Республики.

    Китайский орден Дружбы — впервые в истории страны — вручил российскому президенту лидер Китай Си Цзиньпин, который назвал Владимира Путина «самым хорошим и близким другом».

    Си Цзиньпин, председатель КНР: «Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае».

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    На пресс-конференции после переговоров с президентом России Си Цзиньпин отметил, что орден вручается в Китае впервые и что президент России «полностью достоин» этой награды, передает «Интерфакс».

    Ранее сегодня на церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине военный оркестр сыграл «Катюшу».

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    Орден Дружбы КНР был утвержден 1 января 2016 года. Он является высшей государственной наградой Китая, которой могут удостоиться иностранцы. В центре ордена на синем фоне изображен голубь мира над земным шаром, а под ним — рукопожатие. Это символизирует дружбу Китая с другими народами мира.

    Путин стал первым обладателем китайского ордена Дружбы. Китай, Путин, музыка и музыканты, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

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