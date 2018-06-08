    Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом

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    • Фото: Reuters © 2018, Jorge Silva
    Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом

    Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом

    Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом
  • Фото: Reuters © 2018, Jorge Silva

    • Владимир Путин рассчитывает, что его ожидающаяся встреча с Дональдом Трампом будет конструктивной.

    По оценке российского лидера, президент США — вдумчивый человек, который умеет слушать и реагирует на аргументы. Об этом Путин заявил в интервью, полная версия которого выйдет в субботу на телеканале «Россия 24».

    Несколько дней назад Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не состоялась его встреча с Трампом. По мнению президента РФ, это «последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США».

    Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. При этом помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что пока конкретных договоренностей о встрече пока нет.

    смотретьТрамп заявил, что Россия должна вернуться в G8
    Трамп заявил, что Россия должна вернуться в G8
    Отметим, что сегодня стало известно о громком заявлении Трампа, которое он сделал перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7. По мнению президента США, Россия должна быть снова принята в «большую восьмерку».

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