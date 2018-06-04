Путин объяснил, почему встреча с Трампом не состоялась

Владимир Путин заявил, что вопрос о том, почему не состоялась его встреча с Дональдом Трампом, необходимо задавать представителям Вашингтона.
По мнению российского лидера, встреча до сих пор не состоялась из-за того, что в США продолжается ожесточенная внутриполитическая борьба.
Владимир Путин, президент РФ: «Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США».
Также Путин в беседе с журналистом австрийского телеканала ORF обратил внимание на то, что регулярно встречается с Трампом в рамках различных международных форумов и беседует с президентом США по телефону, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее в Белом доме на раз говорили, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. При этом помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается, а Дмитрий Песков подчеркивал, что пока конкретных договоренностей о встрече нет.
Владимир Путин, президент РФ: «Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США».
Также Путин в беседе с журналистом австрийского телеканала ORF обратил внимание на то, что регулярно встречается с Трампом в рамках различных международных форумов и беседует с президентом США по телефону, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее в Белом доме на раз говорили, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. При этом помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается, а Дмитрий Песков подчеркивал, что пока конкретных договоренностей о встрече нет.
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