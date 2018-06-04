Путин: Россия не стремится разобщить Евросоюз

Москва рассматривает Евросоюз как важного партнера, поэтому Москва заинтересована в единстве альянса, заявил президент России.
Россия заинтересована в процветании Евросоюза, так как рассматривает альянс как важнейшего экономического партнера. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью австрийской телекомпании ORF, отрывки из которого были показаны сегодня утром. Вечером же должна выйти полная версия интервью.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в Евросоюзе. Наоборот, у нас есть заинтересованность в едином и процветающем ЕС, так как он является важнейшим торговым и экономическим партнером».
Напомним, во вторник, 5 июня, российский президент прибудет в Австрию с визитом. Путин проведет переговоры с федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в Евросоюзе. Наоборот, у нас есть заинтересованность в едином и процветающем ЕС, так как он является важнейшим торговым и экономическим партнером».
Напомним, во вторник, 5 июня, российский президент прибудет в Австрию с визитом. Путин проведет переговоры с федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
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