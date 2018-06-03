Небо над Веной закроют во время визита Путина

Am Dienstag überwacht das #Bundesheer zum Schutz des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Flugbeschränkungsgebiet. 10 Flugzeuge und 7 Hubschrauber, Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar und 800 Soldaten sind dazu im Einsatz. pic.twitter.com/utWVnsIa1E — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 3 июня 2018 г.

В связи с приездом российского лидера над Веной введут бесполетную зону.Для обеспечения безопасности в небо будут подняты десять самолетов и семь вертолетов. Кроме того, за порядком будут следить 800 военнослужащих, сообщил представитель Минобороны Австрии.Напомним, российский президент прибудет в Австрию во вторник, 5 июня. Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Себастьяном Курцем и президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.