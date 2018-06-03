    Возвращение экипажа МКС на Землю

    Небо над Веной закроют во время визита Путина

    комментировать

    Небо над Веной закроют во время визита Путина

    Небо над Веной закроют во время визита Путина

    Власти Австрии решили усилить охрану воздушного пространства в день визита Владимира Путина.

    В связи с приездом российского лидера над Веной введут бесполетную зону.

    Для обеспечения безопасности в небо будут подняты десять самолетов и семь вертолетов. Кроме того, за порядком будут следить 800 военнослужащих, сообщил представитель Минобороны Австрии.



    Напомним, российский президент прибудет в Австрию во вторник, 5 июня. Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Себастьяном Курцем и президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru