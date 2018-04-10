Песков: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о дате встречи Путина и Трампа пока нет.

Дмитрий Песков: «Пока никаких договоренностей нет, собственно, и особых контактов пока нет. Поэтому пока ждем».



Песков также опроверг информацию о возможном саммите в апреле. По его словам, прежде чем говорить о встрече лидеров двух стран, нужно «дождаться, когда будет формализована кандидатура госсекретаря в США», так как, по договоренности, Путин и Трамп намеревались поручить министру иностранных дел и госсекретарю поработать над этим вопросом.



Дмитрий Песков: «Все-таки есть действующая договоренность двух президентов — Путина и Трампа — о том, что они поручат министру иностранных дел и госсекретарю поработать над этой темой».



Напомним, первая официальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. А в ноябре того же года Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме.



