Путин: Россия и Австрия вносят большой вклад в энергобезопасность Европы

Россия и Австрия вносят большой вклад в энергетическую безопасность Европы. С таким заявлением по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем выступил Владимир Путин.
Путин напомнил, что его визит в Вену приурочен к 50-летию подписания первого контракта на поставку природного газа из Советского Союза в Австрию.
Владимир Путин: «Все эти полвека наша страна надежно, стабильно снабжает энергоресурсами австрийских потребителей».
Он отметил, что через территорию Австрии осуществляется транзит российских энергоносителей на рынки других стран Европы.
Владимир Путин: «Таким образом не будет преувеличением сказать, что совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности всего европейского континента».
Путин подчеркнул, что страны работают над расширением сотрудничества. В пример президент РФ привел подписанное соглашение между «Газром экспортом» и австрийской компанией OMV Gas Marketing & Trading GmbH о поставках газа до 2040 года.
Владимир Путин: «Продолжается и реализация проекта „Северный поток — 2“. Господин федеральный канцлер подтвердил, что руководство Австрии позитивно оценивает этот проект как чисто экономический».
Путин также заявил, что отмечается рост товарооборота между государствами, который составил 40,5% в минувшем году. По словам президента, на переговорах с канцлером речь шла о наращивании взаимных инвестиций, а также о промышленной и технологической кооперации.
Президент поблагодарил австрийское руководство за радушный прием и гостеприимство.
Владимир Путин: «Наши переговоры прошли в конструктивной, дружеской атмосфере, подтвердили партнерский, взаимовыгодный характер российско-австрийского сотрудничества».
В свою очередь канцлер Себастьян Курц сообщил, что на переговорах рассматривались и вопросы международной повестки дня. В частности, Путин изложил ему свое видение урегулирования ситуации в Донбассе.
Себастьян Курц: «Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины. Мы надеемся на то, что Россия внесет свой вклад в то, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира».
Курц также выразил надежду, что более интенсивный диалог позволит достигнуть прогресса в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Перед встречей с премьером Австрии российский лидер провел переговоры со своим коллегой Александром Ван дер Белленом.
Владимир Путин: «Все эти полвека наша страна надежно, стабильно снабжает энергоресурсами австрийских потребителей».
Он отметил, что через территорию Австрии осуществляется транзит российских энергоносителей на рынки других стран Европы.
Владимир Путин: «Таким образом не будет преувеличением сказать, что совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности всего европейского континента».
Путин подчеркнул, что страны работают над расширением сотрудничества. В пример президент РФ привел подписанное соглашение между «Газром экспортом» и австрийской компанией OMV Gas Marketing & Trading GmbH о поставках газа до 2040 года.
Владимир Путин: «Продолжается и реализация проекта „Северный поток — 2“. Господин федеральный канцлер подтвердил, что руководство Австрии позитивно оценивает этот проект как чисто экономический».
Путин также заявил, что отмечается рост товарооборота между государствами, который составил 40,5% в минувшем году. По словам президента, на переговорах с канцлером речь шла о наращивании взаимных инвестиций, а также о промышленной и технологической кооперации.
Президент поблагодарил австрийское руководство за радушный прием и гостеприимство.
Владимир Путин: «Наши переговоры прошли в конструктивной, дружеской атмосфере, подтвердили партнерский, взаимовыгодный характер российско-австрийского сотрудничества».
В свою очередь канцлер Себастьян Курц сообщил, что на переговорах рассматривались и вопросы международной повестки дня. В частности, Путин изложил ему свое видение урегулирования ситуации в Донбассе.
Себастьян Курц: «Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины. Мы надеемся на то, что Россия внесет свой вклад в то, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира».
Курц также выразил надежду, что более интенсивный диалог позволит достигнуть прогресса в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Перед встречей с премьером Австрии российский лидер провел переговоры со своим коллегой Александром Ван дер Белленом.
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