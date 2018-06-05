    Путин: Россия и Австрия вносят большой вклад в энергобезопасность Европы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин: Россия и Австрия вносят большой вклад в энергобезопасность Европы

    Путин: Россия и Австрия вносят большой вклад в энергобезопасность Европы

    Путин: Россия и Австрия вносят большой вклад в энергобезопасность Европы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Россия и Австрия вносят большой вклад в энергетическую безопасность Европы. С таким заявлением по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем выступил Владимир Путин.

    Путин напомнил, что его визит в Вену приурочен к 50-летию подписания первого контракта на поставку природного газа из Советского Союза в Австрию.

    Владимир Путин: «Все эти полвека наша страна надежно, стабильно снабжает энергоресурсами австрийских потребителей».

    Он отметил, что через территорию Австрии осуществляется транзит российских энергоносителей на рынки других стран Европы.

    Владимир Путин: «Таким образом не будет преувеличением сказать, что совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности всего европейского континента».

    Путин подчеркнул, что страны работают над расширением сотрудничества. В пример президент РФ привел подписанное соглашение между «Газром экспортом» и австрийской компанией OMV Gas Marketing & Trading GmbH о поставках газа до 2040 года.

    Владимир Путин: «Продолжается и реализация проекта „Северный поток — 2“. Господин федеральный канцлер подтвердил, что руководство Австрии позитивно оценивает этот проект как чисто экономический».

    Путин также заявил, что отмечается рост товарооборота между государствами, который составил 40,5% в минувшем году. По словам президента, на переговорах с канцлером речь шла о наращивании взаимных инвестиций, а также о промышленной и технологической кооперации.

    Президент поблагодарил австрийское руководство за радушный прием и гостеприимство.

    Владимир Путин: «Наши переговоры прошли в конструктивной, дружеской атмосфере, подтвердили партнерский, взаимовыгодный характер российско-австрийского сотрудничества».

    В свою очередь канцлер Себастьян Курц сообщил, что на переговорах рассматривались и вопросы международной повестки дня. В частности, Путин изложил ему свое видение урегулирования ситуации в Донбассе.

    Себастьян Курц: «Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины. Мы надеемся на то, что Россия внесет свой вклад в то, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира».

    Курц также выразил надежду, что более интенсивный диалог позволит достигнуть прогресса в отношениях между Россией и Евросоюзом.

    смотретьПрезиденты России и Австрии провели двустороннюю встречу
    Президенты России и Австрии провели двустороннюю встречу
    Перед встречей с премьером Австрии российский лидер провел переговоры со своим коллегой Александром Ван дер Белленом.

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