Путин: санкции вредны для всех

Россия хотела бы отмены введенных против нее европейских санкций, но их последствия она успешна преодолела. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на
пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с президентом Австрии.
Владимир Путин: «Россия преодолела, хочу вас заверить, все трудности, связанные с внешними ограничениями. Для нас несколько лет назад это было непросто, имея в виду, что мы одновременно столкнулись с существенным — в два раза — падением цен на товары нашего традиционного экспорта».
Однако России в этих условиях, по словам президента, удалось не только сохранить макроэкономическую стабильность, но и укрепить ее, передает «Интерфакс».
Санкции Путин назвал способом решения политических вопросов, непригодным для достижения конечного результата.
Владимир Путин: «Мне кажется, эти действия, которые мы называем санкциями, вредны для всех, и поэтому в их отмене, мне кажется, заинтересованы все. Мы тоже».
При этом российский лидер признал, что говорить об отмене санкций индивидуально каждой из стран Евросоюза достаточно сложно.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен со своей стороны заявил, что его страна намерена «внести вклад в разрядку напряженности», однако в вопросах санкций Вена придерживается линии Евросоюза.
Визит Путина в Вену приурочен к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. В ходе этого визита Путин также встретится с федеральным канцлером Себастьяном Курцем.
Однако России в этих условиях, по словам президента, удалось не только сохранить макроэкономическую стабильность, но и укрепить ее, передает «Интерфакс».
Санкции Путин назвал способом решения политических вопросов, непригодным для достижения конечного результата.
Владимир Путин: «Мне кажется, эти действия, которые мы называем санкциями, вредны для всех, и поэтому в их отмене, мне кажется, заинтересованы все. Мы тоже».
При этом российский лидер признал, что говорить об отмене санкций индивидуально каждой из стран Евросоюза достаточно сложно.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен со своей стороны заявил, что его страна намерена «внести вклад в разрядку напряженности», однако в вопросах санкций Вена придерживается линии Евросоюза.
Визит Путина в Вену приурочен к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. В ходе этого визита Путин также встретится с федеральным канцлером Себастьяном Курцем.
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