Путин прибыл с рабочим визитом в Вену

Визит президента Владимира Путина в Вену приурочен к
50-летию начала экспорта российского газа в Австрию.
Поездка в Вену — первый зарубежный визит Путина после его инаугурации, которая состоялась 7 мая. В ходе этого визита Путин встретится с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, а потом с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Как ожидается, они обсудят состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах.
Кроме того, российский лидер пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.
Также планируется, что Путин посетит выставку «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в венском Музее истории искусств и возложит цветы к монументу, посвященному советским воинам, погибшим при освобождении Вены.
Кроме того, российский лидер пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.
Также планируется, что Путин посетит выставку «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в венском Музее истории искусств и возложит цветы к монументу, посвященному советским воинам, погибшим при освобождении Вены.
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