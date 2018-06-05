    Путин прибыл с рабочим визитом в Вену

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин прибыл с рабочим визитом в Вену

    Путин прибыл с рабочим визитом в Вену

    Путин прибыл с рабочим визитом в Вену
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Визит президента Владимира Путина в Вену приурочен к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию.

    Поездка в Вену — первый зарубежный визит Путина после его инаугурации, которая состоялась 7 мая. В ходе этого визита Путин встретится с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, а потом с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Как ожидается, они обсудят состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах.

    Кроме того, российский лидер пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.

    смотретьПолитика, экономика и культура: Путин в ходе визита в Австрию обсудит проблемы в ключевых сферах
    Политика, экономика и культура: Путин в ходе визита в Австрию обсудит проблемы в ключевых сферах
    Также планируется, что Путин посетит выставку «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в венском Музее истории искусств и возложит цветы к монументу, посвященному советским воинам, погибшим при освобождении Вены.

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