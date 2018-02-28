Путин и Курц в Кремле обсудили Украину, газ и санкции

Конфликт в Сирии обсуждали сегодня и в Кремле. Там прошли переговоры Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. На
пресс-конференции Путин подчеркнул, что перемирие в Сирии не распространяется на террористов, засевших в Восточной Гуте, и Москва не собирается бесконечно терпеть обстрелы с их стороны, под которые попало и российское посольство. А что касается перспектив урегулирования, то они зависят от политической воли всех участников противостояния.
Разговор на встрече Путина и Курца зашел также об экономике, отношениях России и Европы. Лидеры затронули и украинскую тему. Обозреватель НТВ Владимир Кондратьев передает из Кремля.
Себастьян Курц стал федеральным канцлером в декабре прошлого года, и визит в Россию — его первая зарубежная поездка за пределы Евросоюза. Это говорит о том, что он с большим уважением относится к нашей стране и стремится к улучшению отношений. Курц принадлежит к числу тех европейских политиков, которые неодобрительно относятся к санкциям Запада в отношении России, но в силу солидарности вынуждены голосовать за них в Евросоюзе.
Украина, Сирия, экономические связи, особенно в сфере поставок газа (Австрия на 65% снабжается именно российским газом) — это темы, которые в первую очередь волнуют собеседников.
Владимир Путин, президент РФ: «Особый характер отношений. Это отражается на экономике. В прошлом году рост товарооборота на 40%. Российские инвестиции 23 миллиарда, австрийские — 5 миллиардов. У нас большой перечень вопросов для обсуждения. Очень рад Вас видеть».
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «У нас давняя традиция отношений, позитивное развитие экономических связей. Мы должны и дальше углублять их, а также отношения между Россией и Евросоюзом».
На фоне австрийских политических деятелей, с которыми Путину прежде приходилось иметь дело, всем им было за 50, Себастьян Керн выглядит не просто «киндер-сюрпризом», а «супер-киндер-сюрпризом». Его карьера достойна Книги рекордов Гиннесса. В 2013-м он стал самым молодым министром иностранных дел в мире, сейчас, в 31 год — он самый молодой глава правительства в Европе.
В Москве Курца хорошо знают. На посту главы МИД он посещал сначала Белоруссию, а затем Россию накануне 70-летию Победы, приезжал в Москву для встреч с Лавровым, когда Австрия возглавляла ОБСЕ. Позиция Курца однозначна: мир в Европе не может быть достигнут без России, а только вместе с ней.
После обстоятельных переговоров в личном и расширенном составах лидеры вышли к прессе. Среди крупных проектов упомянули проект создания участка железной дороги с широкой российской колеей вплоть до Вены. Австрия, подчеркнул Курц, очень положительно относится к проекту «Северный поток — 2», но надо проработать еще множество деталей и учесть влияние других государств.
В отличие от ряда подобных встреч с другими западными лидерами на этот раз в Кремле не слышали резких слов, каких-то обвинений. Шел спокойный, деловой разговор сторон, заинтересованных в сохранении плодотворного диалога.
Хочется верить, что молодой австрийский канцлер не только продолжит курс своих предшественников на добрососедство с Россией, но и вдохнет в него новую жизнь. Предпосылки к этому он уже продемонстрировал на посту министра иностранных дел. Теперь у Курца главный собеседник президент Путин, и им, в принципе, даже переводчик не требуется.
Себастьян Курц стал федеральным канцлером в декабре прошлого года, и визит в Россию — его первая зарубежная поездка за пределы Евросоюза. Это говорит о том, что он с большим уважением относится к нашей стране и стремится к улучшению отношений. Курц принадлежит к числу тех европейских политиков, которые неодобрительно относятся к санкциям Запада в отношении России, но в силу солидарности вынуждены голосовать за них в Евросоюзе.
Украина, Сирия, экономические связи, особенно в сфере поставок газа (Австрия на 65% снабжается именно российским газом) — это темы, которые в первую очередь волнуют собеседников.
Владимир Путин, президент РФ: «Особый характер отношений. Это отражается на экономике. В прошлом году рост товарооборота на 40%. Российские инвестиции 23 миллиарда, австрийские — 5 миллиардов. У нас большой перечень вопросов для обсуждения. Очень рад Вас видеть».
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «У нас давняя традиция отношений, позитивное развитие экономических связей. Мы должны и дальше углублять их, а также отношения между Россией и Евросоюзом».
На фоне австрийских политических деятелей, с которыми Путину прежде приходилось иметь дело, всем им было за 50, Себастьян Керн выглядит не просто «киндер-сюрпризом», а «супер-киндер-сюрпризом». Его карьера достойна Книги рекордов Гиннесса. В 2013-м он стал самым молодым министром иностранных дел в мире, сейчас, в 31 год — он самый молодой глава правительства в Европе.
В Москве Курца хорошо знают. На посту главы МИД он посещал сначала Белоруссию, а затем Россию накануне 70-летию Победы, приезжал в Москву для встреч с Лавровым, когда Австрия возглавляла ОБСЕ. Позиция Курца однозначна: мир в Европе не может быть достигнут без России, а только вместе с ней.
После обстоятельных переговоров в личном и расширенном составах лидеры вышли к прессе. Среди крупных проектов упомянули проект создания участка железной дороги с широкой российской колеей вплоть до Вены. Австрия, подчеркнул Курц, очень положительно относится к проекту «Северный поток — 2», но надо проработать еще множество деталей и учесть влияние других государств.
В отличие от ряда подобных встреч с другими западными лидерами на этот раз в Кремле не слышали резких слов, каких-то обвинений. Шел спокойный, деловой разговор сторон, заинтересованных в сохранении плодотворного диалога.
Хочется верить, что молодой австрийский канцлер не только продолжит курс своих предшественников на добрососедство с Россией, но и вдохнет в него новую жизнь. Предпосылки к этому он уже продемонстрировал на посту министра иностранных дел. Теперь у Курца главный собеседник президент Путин, и им, в принципе, даже переводчик не требуется.
Комментарии