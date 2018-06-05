    Безопасность Путина в Вене обеспечат 1600 силовиков. Австрия, Путин, визиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБезопасность Путина в Вене обеспечат 1600 силовиков

    Безопасность Путина в Вене обеспечат 1600 силовиков

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    Безопасность Путина в Вене обеспечат 1600 силовиков

    Безопасность Путина в Вене обеспечат 1600 силовиков

    Безопасность Путина в Вене обеспечат 1600 силовиков

      Международную повестку и амбициозные проекты Владимир Путин сегодня обсудит в Вене. Это первый зарубежный визит президента после избрания на новый срок и первые переговоры с президентом Австрии Ван дер Белленом.

      С канцлером Себастьяном Курцем Путин уже встречался: всего три месяца назад тот приезжал в Россию. Вена открыто выступала против антироссийских санкций и не присоединилась к демаршу по высылке наших дипломатов. И сегодня страны сделают еще один шаг к сотрудничеству. Как ожидается, лидеры России и Австрии подпишут пакет документов, среди которых — газовый контракт и строительство железной дороги.

      Это уже шестой визит Путина в Австрийскую Республику. Он прибудет в Вену около 14:00 по московскому времени. Дорога к аэропорту будет перекрыта, меры предосторожности очень суровые: безопасность гостя будут обеспечивать 1600 человек — военных и полицейских, отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.

      Подробности — в видеоматериале.

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