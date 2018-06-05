Безопасность Путина в Вене обеспечат 1600 силовиков

Международную повестку и амбициозные проекты Владимир Путин сегодня обсудит в Вене. Это первый зарубежный визит президента после избрания на новый срок и первые переговоры с президентом Австрии Ван дер Белленом.
С канцлером Себастьяном Курцем Путин уже встречался: всего три месяца назад тот приезжал в Россию. Вена открыто выступала против антироссийских санкций и не присоединилась к демаршу по высылке наших дипломатов. И сегодня страны сделают еще один шаг к сотрудничеству. Как ожидается, лидеры России и Австрии подпишут пакет документов, среди которых — газовый контракт и строительство железной дороги.
Это уже шестой визит Путина в Австрийскую Республику. Он прибудет в Вену около 14:00 по московскому времени. Дорога к аэропорту будет перекрыта, меры предосторожности очень суровые: безопасность гостя будут обеспечивать 1600 человек — военных и полицейских, отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.
Подробности — в видеоматериале.
Это уже шестой визит Путина в Австрийскую Республику. Он прибудет в Вену около 14:00 по московскому времени. Дорога к аэропорту будет перекрыта, меры предосторожности очень суровые: безопасность гостя будут обеспечивать 1600 человек — военных и полицейских, отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.
Подробности — в видеоматериале.
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