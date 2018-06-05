Политика, экономика и культура: Путин в ходе визита в Австрию обсудит проблемы в ключевых сферах

В Вене готовятся встретить Владимира Путина. Он прилетит в Австрию с рабочим визитом. Программа очень интенсивная: от встреч с первыми лицами страны до посещения выставки Эрмитажа и Венского музея.
За визитом следят с особым интересом — это первая зарубежная поездка президента после инаугурации. У Москвы и Вены — давние торговые связи. Полвека назад Австрия стала первым государством в Европе, подписавшим газовый контракт с Советским Союзом. И сегодня руководство страны открыто настаивает на отмене санкций.
Визит российского гостя начинается с Хофбурга, бывшей зимней резиденции Габсбургов. Здесь насчитывается 260 различных залов и комнат. Целый ряд из них занимает нынешний президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Именно по его приглашению Путин совершает свою первую зарубежную поездку после вступления в должность на четвертый президентский срок. Австрийцы этому очень рады. С ним Путин проведет беседу в рабочем кабинете президента и вместе они пообедают в Охотничьем зале Хофбурга.
Затем Путин встретится с федеральным канцлером Австрийской Республики, 31-летним Себастьяном Курцем. С ним Путин в конце февраля познакомился в Москве. Сейчас диалог продолжается в Вене.
После переговоров с Курцем будут подписаны важные документы. Возможно, «Газпром» и его давний партнер — нефтегазовый концерн OMV — договорятся о продлении партнерства вплоть до 2040 года.
Вместе с Себастьяном Курцем Путин посетит Палату экономики Австрии, куда входят все компании страны, 1200 из них представлены в России.
Ни один официальный визит российских руководителей, а Путин наносит уже шестой по счету, не обходится без возложения венков у знаменитого памятника советским воинам, павшим при освобождении Вены. Вместе с Путиным в церемонии примет участие министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
За несколько часов российскому президенту и его австрийским партнерам по переговорам предстоит обсудить ключевые проблемы и задачи сотрудничества двух стран в политике, экономике и культуре.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Визит российского гостя начинается с Хофбурга, бывшей зимней резиденции Габсбургов. Здесь насчитывается 260 различных залов и комнат. Целый ряд из них занимает нынешний президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Именно по его приглашению Путин совершает свою первую зарубежную поездку после вступления в должность на четвертый президентский срок. Австрийцы этому очень рады. С ним Путин проведет беседу в рабочем кабинете президента и вместе они пообедают в Охотничьем зале Хофбурга.
Затем Путин встретится с федеральным канцлером Австрийской Республики, 31-летним Себастьяном Курцем. С ним Путин в конце февраля познакомился в Москве. Сейчас диалог продолжается в Вене.
После переговоров с Курцем будут подписаны важные документы. Возможно, «Газпром» и его давний партнер — нефтегазовый концерн OMV — договорятся о продлении партнерства вплоть до 2040 года.
Вместе с Себастьяном Курцем Путин посетит Палату экономики Австрии, куда входят все компании страны, 1200 из них представлены в России.
Ни один официальный визит российских руководителей, а Путин наносит уже шестой по счету, не обходится без возложения венков у знаменитого памятника советским воинам, павшим при освобождении Вены. Вместе с Путиным в церемонии примет участие министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
За несколько часов российскому президенту и его австрийским партнерам по переговорам предстоит обсудить ключевые проблемы и задачи сотрудничества двух стран в политике, экономике и культуре.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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