Президент Австрии заявил о бессмысленности перехода на американский газ

Переход на американский газ экономически нецелесообразен для Евросоюза. Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен на
пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ван дер Беллен напомнил, что от американской стороны часто слышатся упреки по поводу зависимости ЕС от российского газа.
Александр Ван дер Беллен: «Но при этом упускается из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа».
В сложившейся ситуации с чисто экономической точки зрения мало смысла в том, чтобы заменять поставки из России американским сниженным газом, добавил Ван дер Беллен.
В прошлом месяце Владимир Путин прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Он назвал американского коллегу «хорошим предпринимателем», который продвигает интересы бизнеса с целью обеспечить продажи американского СПГ на европейском рынке. Аналогичную точку зрения высказывали и в правительстве Германии.
Александр Ван дер Беллен: «Но при этом упускается из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа».
В сложившейся ситуации с чисто экономической точки зрения мало смысла в том, чтобы заменять поставки из России американским сниженным газом, добавил Ван дер Беллен.
В прошлом месяце Владимир Путин прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Он назвал американского коллегу «хорошим предпринимателем», который продвигает интересы бизнеса с целью обеспечить продажи американского СПГ на европейском рынке. Аналогичную точку зрения высказывали и в правительстве Германии.
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