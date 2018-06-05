    Президент Австрии заявил о бессмысленности перехода на американский газ

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Президент Австрии заявил о бессмысленности перехода на американский газ

    Президент Австрии заявил о бессмысленности перехода на американский газ

    Президент Австрии заявил о бессмысленности перехода на американский газ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Переход на американский газ экономически нецелесообразен для Евросоюза. Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Ван дер Беллен напомнил, что от американской стороны часто слышатся упреки по поводу зависимости ЕС от российского газа.

    Александр Ван дер Беллен: «Но при этом упускается из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа».

    В сложившейся ситуации с чисто экономической точки зрения мало смысла в том, чтобы заменять поставки из России американским сниженным газом, добавил Ван дер Беллен.

    смотретьШрёдер объяснил сопротивление США «Северному потоку — 2»
    Шрёдер объяснил сопротивление США «Северному потоку — 2»
    В прошлом месяце Владимир Путин прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Он назвал американского коллегу «хорошим предпринимателем», который продвигает интересы бизнеса с целью обеспечить продажи американского СПГ на европейском рынке. Аналогичную точку зрения высказывали и в правительстве Германии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru