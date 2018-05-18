Газопровод «Северный поток — 2» стал, пожалуй, самым серьезным после иранской ядерной сделки вопросом, по которому позиции США и Германии разошлись так далеко.
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что американский президент в апреле пытался убедить Ангелу Меркель отказаться от проекта. США при этом грозили санкциями европейским компаниям, которые участвуют в «Северном потоке — 2».
И сегодня Владимир Путин и немецкий министр экономики Петер Альтмайер выразили одну и ту же мысль почти одинаковыми словами: Вашингтон ставит палки в колеса проекту, преследуя свою экономическую выгоду.
Владимир Путин: «Дональд — он не просто президент США сегодня, он еще и крепкий, хороший предприниматель. Поэтому я думаю, что он продвигает еще интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи американского СПГ на европейском рынке. Возможны ли такие продажи? Возможны, но это дорого. Это примерно на 25–30% дороже, чем российский трубный газ в Европе».
Министр экономики и энергетики Германии сегодня особо подчеркнул: даже если Штаты будут мешать «Северному потоку», это не гарантирует рост продаж американского сжиженного газа, потому что он дороже. Также Владимир Путин сегодня заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразен.
И сегодня Владимир Путин и немецкий министр экономики Петер Альтмайер выразили одну и ту же мысль почти одинаковыми словами: Вашингтон ставит палки в колеса проекту, преследуя свою экономическую выгоду.
Владимир Путин: «Дональд — он не просто президент США сегодня, он еще и крепкий, хороший предприниматель. Поэтому я думаю, что он продвигает еще интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи американского СПГ на европейском рынке. Возможны ли такие продажи? Возможны, но это дорого. Это примерно на 25–30% дороже, чем российский трубный газ в Европе».
Министр экономики и энергетики Германии сегодня особо подчеркнул: даже если Штаты будут мешать «Северному потоку», это не гарантирует рост продаж американского сжиженного газа, потому что он дороже. Также Владимир Путин сегодня заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразен.
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