Президент США Дональд Трамп пытается убедить германского канцлера Ангелу Меркель отказаться от совместного с Россией проекта «Северный поток — 2».
На переговорах в Вашингтоне в конце апреля Трамп заявил Меркель, что Германии следует отказаться от поддержки газопровода, по которому российский газ будет поставляться по дну Балтийского моря напрямую в Европу. В обмен на это Трамп обещал начать с ЕС переговоры о новом торговом соглашении, которое позволило бы остановить трансатлантическую торговую войну, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.
Издание пишет, что Меркель на уговоры Трампа не поддалась, однако заявила, что ЕС готов предложить США «более тесное сотрудничество» в газовой сфере, если американская сторона откажется от пошлин на сталь и алюминий в отношении Евросоюза.
Напомним, что США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Пока Вашингтон приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 июня. Однако ЕС уже пригрозил ответными протекционистскими мерами. Впрочем, сегодня стало известно и о попытках договориться: источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предложила увеличить поставки сжиженного газа из США в страны Евросоюза в обмен на отмену пошлин на алюминий и сталь для европейских компаний.
Со своей стороны США атакуют «Северный поток — 2». Замглавы отдела Госдепа США по энергетической политике Сандра Аудкирк сегодня заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта. При этом она уверяет, что в Вашингтоне просто беспокоятся об энергетической безопасности Европы и вовсе не рассчитывают завладеть европейским рынком сжиженного природного газа.
Газопровод «Северный поток — 2», который пойдет в обход транзитной Украины, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Разрешения на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Россия.
Издание пишет, что Меркель на уговоры Трампа не поддалась, однако заявила, что ЕС готов предложить США «более тесное сотрудничество» в газовой сфере, если американская сторона откажется от пошлин на сталь и алюминий в отношении Евросоюза.
Напомним, что США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Пока Вашингтон приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 июня. Однако ЕС уже пригрозил ответными протекционистскими мерами. Впрочем, сегодня стало известно и о попытках договориться: источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предложила увеличить поставки сжиженного газа из США в страны Евросоюза в обмен на отмену пошлин на алюминий и сталь для европейских компаний.
Со своей стороны США атакуют «Северный поток — 2». Замглавы отдела Госдепа США по энергетической политике Сандра Аудкирк сегодня заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта. При этом она уверяет, что в Вашингтоне просто беспокоятся об энергетической безопасности Европы и вовсе не рассчитывают завладеть европейским рынком сжиженного природного газа.
Газопровод «Северный поток — 2», который пойдет в обход транзитной Украины, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Разрешения на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Россия.
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