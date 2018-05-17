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    WSJ: Трамп уговаривал Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

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    WSJ: Трамп уговаривал Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

    WSJ: Трамп уговаривал Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

    WSJ: Трамп уговаривал Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2»
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • Президент США Дональд Трамп пытается убедить германского канцлера Ангелу Меркель отказаться от совместного с Россией проекта «Северный поток — 2».

    На переговорах в Вашингтоне в конце апреля Трамп заявил Меркель, что Германии следует отказаться от поддержки газопровода, по которому российский газ будет поставляться по дну Балтийского моря напрямую в Европу. В обмен на это Трамп обещал начать с ЕС переговоры о новом торговом соглашении, которое позволило бы остановить трансатлантическую торговую войну, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

    Издание пишет, что Меркель на уговоры Трампа не поддалась, однако заявила, что ЕС готов предложить США «более тесное сотрудничество» в газовой сфере, если американская сторона откажется от пошлин на сталь и алюминий в отношении Евросоюза.

    Напомним, что США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Пока Вашингтон приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 июня. Однако ЕС уже пригрозил ответными протекционистскими мерами. Впрочем, сегодня стало известно и о попытках договориться: источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предложила увеличить поставки сжиженного газа из США в страны Евросоюза в обмен на отмену пошлин на алюминий и сталь для европейских компаний.

    Со своей стороны США атакуют «Северный поток — 2». Замглавы отдела Госдепа США по энергетической политике Сандра Аудкирк сегодня заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта. При этом она уверяет, что в Вашингтоне просто беспокоятся об энергетической безопасности Европы и вовсе не рассчитывают завладеть европейским рынком сжиженного природного газа.

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