В США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности Европы и может попасть под американские санкции.
Такое заявление сделала заместитель помощника госсекретаря США по энергетической безопасности Сандра Удкирк. По ее словам, под санкции могут попасть европейские компании, которые работают над строительством газопровода совместно с Россией, сообщает Bloomberg.
В Вашингтоне считают, что из-за «Северного потока — 2» Европа окажется в зависимости от поставок российского газа. Кроме того, по словам Удкирк, при прокладке газопровода по дну Балтийского моря Россия может установить подводное оборудование для слежения по всему маршруту трубопровода. При этом чиновница Госдепа опровергла предположения о том, что США не хотят строительства газопровода из-за того, что надеются завладеть европейским рынком сжиженного природного газа.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» не угрожает безопасности Европы, так как носит исключительно экономический характер.
Газопровод «Северный поток — 2» планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Разрешения на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Россия. Сейчас ожидаются разрешения от Дании и Швеции.
Реализации проекта уже давно пытаются помешать страны Балтии, Польша и Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа. Не так давно президент страны Пётр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» является политическим проектом, который специально был задуман для того, чтобы навредить Украине.
Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря.
В Вашингтоне считают, что из-за «Северного потока — 2» Европа окажется в зависимости от поставок российского газа. Кроме того, по словам Удкирк, при прокладке газопровода по дну Балтийского моря Россия может установить подводное оборудование для слежения по всему маршруту трубопровода. При этом чиновница Госдепа опровергла предположения о том, что США не хотят строительства газопровода из-за того, что надеются завладеть европейским рынком сжиженного природного газа.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» не угрожает безопасности Европы, так как носит исключительно экономический характер.
Газопровод «Северный поток — 2» планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Разрешения на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Россия. Сейчас ожидаются разрешения от Дании и Швеции.
Реализации проекта уже давно пытаются помешать страны Балтии, Польша и Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа. Не так давно президент страны Пётр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» является политическим проектом, который специально был задуман для того, чтобы навредить Украине.
Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря.
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