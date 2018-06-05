В Белом доме перечислили главные внешнеполитические достижения действующего президента США, назвав в их числе развязывание торговых войн, перенос посольства в Израиле и жесткую антироссийскую позицию.
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Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Надо отметить, что был целый ряд внешнеполитических достижений. В частности, это укрепление отношений с лидерами некоторых зарубежных государств, те консультации, которые мы планируем провести здесь в течение ближайших нескольких недель, являются шагом в правильном направлении».
Об этом Сандерс заявила на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о внешнеполитических достижениях Дональда Трампа за 500 дней его президентства, пишет ТАСС.
Сара Сандерс: «Перемещение посольства в Израиле — тоже в этом списке. Жесткая позиция по России, жесткая позиция в торговых вопросах: гарантирование того, что страны, участвующие в нечестных торговых практиках, привлекаются к ответственности. Это лишь несколько пунктов, однако весь список весьма длинный: мы будем рады предоставить больше информации».
Напомним, в ходе предвыборной кампании и в первое время на посту президента США Трамп выступал за налаживание отношений с Россией, обещая «заключить хорошую сделку с Москвой». Однако за последний год отношения между Москвой и Вашингтоном неизменно ухудшаются. США за время президентства Трампа дважды высылали из страны российских дипломатов, были закрыты генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле, были введены новые пакеты антироссийских санкций.
Об этом Сандерс заявила на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о внешнеполитических достижениях Дональда Трампа за 500 дней его президентства, пишет ТАСС.
Сара Сандерс: «Перемещение посольства в Израиле — тоже в этом списке. Жесткая позиция по России, жесткая позиция в торговых вопросах: гарантирование того, что страны, участвующие в нечестных торговых практиках, привлекаются к ответственности. Это лишь несколько пунктов, однако весь список весьма длинный: мы будем рады предоставить больше информации».
Напомним, в ходе предвыборной кампании и в первое время на посту президента США Трамп выступал за налаживание отношений с Россией, обещая «заключить хорошую сделку с Москвой». Однако за последний год отношения между Москвой и Вашингтоном неизменно ухудшаются. США за время президентства Трампа дважды высылали из страны российских дипломатов, были закрыты генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле, были введены новые пакеты антироссийских санкций.
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