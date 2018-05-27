Американские санкции: как Трамп толкает Европу в объятия России

Американцы требуют от Европы принять дополнительные антироссийские санкции, и это заставляет европейцев задуматься, что происходит. Ведь получается, что в результате их обещают наказывать за сотрудничество и с Россией, и с Ираном. А еще — ввести пошлины на автомобили. То есть
де-факто — это санкции против союзников. За что? За доверие к «старшему брату».
Макет Антверпенского порта впечатляет не меньше, чем сам порт. Общая длина причалов — 157 км, территория в четыре раза больше самого города и в два раза больше Манхеттена. Но мало того, что его называют главным супермаркетом Европы, так этот самый супермаркет за годы, что существуют антироссийские санкции, только увеличил грузооборот с Россией.
230 миллионов тонн грузов, 16 тысяч судов ежегодно. Порт Антверпена занимает второе место в Европе после Роттердама. Главный торговый партнер — Соединенные Штаты, на втором месте — Россия, и только потом Великобритания, Турция или Китай. И это несмотря на антироссийские санкции. Квинтэссенция величия Антверпенского порта — это уникальное сооружение от выдающегося архитектора Захи Хадид, стоимость проекта — 55 миллионов евро. И, как шутят сейчас в Антверпене, при президенте Трампе мы бы такого не построили: денег бы у порта не хватило.
В этом и кроется успех коммерческих отношений с Россией. Ведь Антверпен — крупнейший мировой порт по транспортировке металлов, в частности, стали, но с 1 июня все должно измениться.
Вим Диллен, директор по развитию порта Антверпена: «То, что Трамп уже сделал или еще только сделает, — это однозначное нарушение принципов свободной торговли. Пока он ввел пошлины, чтобы уменьшить экспорт европейских металлов в США. На что он потом введет пошлины, никто не знает. За этим точно последуют ответные европейские меры, и наши финансовые показатели просто рухнут. Вот мы и должны поворачиваться на восток».
Это только пошлины на металлы. А еще односторонний выход США из ядерной программы Ирана и санкции, которые могут последовать против тех компаний, которые за последние годы только начали развивать свой бизнес с Тегераном. Airbus Group уже объявила, что может потерять 19 миллиардов евро от невыполненного контракта по поставке 100 новых самолетов. Французская нефтяная компания Total лишится пяти миллиардов евро, вложенных в проект добычи газа в Персидском заливе, а компания Alstom недосчитается полутора миллиардов, вложенных в модернизацию иранских поездов.
Филипп Пегорье, президент российского отделения французской корпорации Alstom, член правления Ассоциации европейского бизнеса: «Такой подход мы принять не можем. Мы об этом сказали нашим руководителям на всех уровнях. Мы об этом сказали в Париже, нашим немецким коллегам в Берлине, мы об этом говорили в Брюсселе. И теперь мы ждем от наших руководителей реакции на эти санкции, а главное — чтобы они выработали механизмы уже нашей защиты. А в России мы только продолжим работу, так как даже к тем санкциям, которые уже введены, все адаптировались».
И ведь все это уже проходили 35 лет назад: администрация Рейгана тогда вводила ограничительные меры против тех компаний, которые участвовали в проекте строительства советского газопровода в Германию. Только теперь официальный повод для санкций — не Афганистан и Польша, а Сирия и Украина. Главное, что тогда европейцы сказали жесткое «нет» всем планам США. Газопроводы были построены, а Рейган спустя два года все санкции отменил.
Европа, Китай, Япония — все укрепляют экономические контакты с Россией на фоне американских санкций. Даже Британия хочет снять запрет на биржевую торговлю алюминием «Русала», а президент Болгарии Радев и вовсе предлагает построить прямой газопровод через Черное море, несмотря на то, что четыре года назад именно Болгария прервала проект уже строящегося газопровода «Южный поток». А канцлер Меркель отметает все угрозы Вашингтона и четко дает понять: проекту «Северный поток — 2» быть. Запад уже понес потери на сумму в 44 млрд долларов из-за антироссийских санкций, но только, например, из них 40% — убытки Германии, и только 0,6% — убытки США.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
230 миллионов тонн грузов, 16 тысяч судов ежегодно. Порт Антверпена занимает второе место в Европе после Роттердама. Главный торговый партнер — Соединенные Штаты, на втором месте — Россия, и только потом Великобритания, Турция или Китай. И это несмотря на антироссийские санкции. Квинтэссенция величия Антверпенского порта — это уникальное сооружение от выдающегося архитектора Захи Хадид, стоимость проекта — 55 миллионов евро. И, как шутят сейчас в Антверпене, при президенте Трампе мы бы такого не построили: денег бы у порта не хватило.
В этом и кроется успех коммерческих отношений с Россией. Ведь Антверпен — крупнейший мировой порт по транспортировке металлов, в частности, стали, но с 1 июня все должно измениться.
Вим Диллен, директор по развитию порта Антверпена: «То, что Трамп уже сделал или еще только сделает, — это однозначное нарушение принципов свободной торговли. Пока он ввел пошлины, чтобы уменьшить экспорт европейских металлов в США. На что он потом введет пошлины, никто не знает. За этим точно последуют ответные европейские меры, и наши финансовые показатели просто рухнут. Вот мы и должны поворачиваться на восток».
Это только пошлины на металлы. А еще односторонний выход США из ядерной программы Ирана и санкции, которые могут последовать против тех компаний, которые за последние годы только начали развивать свой бизнес с Тегераном. Airbus Group уже объявила, что может потерять 19 миллиардов евро от невыполненного контракта по поставке 100 новых самолетов. Французская нефтяная компания Total лишится пяти миллиардов евро, вложенных в проект добычи газа в Персидском заливе, а компания Alstom недосчитается полутора миллиардов, вложенных в модернизацию иранских поездов.
Филипп Пегорье, президент российского отделения французской корпорации Alstom, член правления Ассоциации европейского бизнеса: «Такой подход мы принять не можем. Мы об этом сказали нашим руководителям на всех уровнях. Мы об этом сказали в Париже, нашим немецким коллегам в Берлине, мы об этом говорили в Брюсселе. И теперь мы ждем от наших руководителей реакции на эти санкции, а главное — чтобы они выработали механизмы уже нашей защиты. А в России мы только продолжим работу, так как даже к тем санкциям, которые уже введены, все адаптировались».
И ведь все это уже проходили 35 лет назад: администрация Рейгана тогда вводила ограничительные меры против тех компаний, которые участвовали в проекте строительства советского газопровода в Германию. Только теперь официальный повод для санкций — не Афганистан и Польша, а Сирия и Украина. Главное, что тогда европейцы сказали жесткое «нет» всем планам США. Газопроводы были построены, а Рейган спустя два года все санкции отменил.
Европа, Китай, Япония — все укрепляют экономические контакты с Россией на фоне американских санкций. Даже Британия хочет снять запрет на биржевую торговлю алюминием «Русала», а президент Болгарии Радев и вовсе предлагает построить прямой газопровод через Черное море, несмотря на то, что четыре года назад именно Болгария прервала проект уже строящегося газопровода «Южный поток». А канцлер Меркель отметает все угрозы Вашингтона и четко дает понять: проекту «Северный поток — 2» быть. Запад уже понес потери на сумму в 44 млрд долларов из-за антироссийских санкций, но только, например, из них 40% — убытки Германии, и только 0,6% — убытки США.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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