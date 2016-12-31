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  • 31.12, 20:36
«Перестаньте дразнить медведя»: секретный план Трампа по отношениям с РФ переполошил весь мир. дипломатия, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Перестаньте дразнить медведя»: секретный план Трампа по отношениям с РФ переполошил весь мир

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«Перестаньте дразнить медведя»: секретный план Трампа по отношениям с РФ переполошил весь мир

«Перестаньте дразнить медведя»: секретный план Трампа по отношениям с РФ переполошил весь мир

    Публикация немецкой газеты Bild о том, что избранный президент США Дональд Трамп составил некий секретный план по налаживанию отношений с Россией, изрядно перепугала весь европейский истеблишмент. Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин попытался узнать детали плана Трампа, который до сих пор держат в тайне, а заодно выяснил, почему то, что русскому хорошо, европейским политикам и бюрократам и лично Бараку Обаме — как острая кость в горле.

    Все начиналось как мистическое пророчество. В 2009 году госсекретарь США Хиллари Клинтон от всей команды Барака Обамы предложила российской стороне символическую кнопку «перезагрузки». Но что на слове, что на деле подсунули самую настоящую «перегрузку». Причем «перегрузка» эта настигла не только отношения с Россией.

    Поведение доживающий свой срок президентской администрации — буквальное воплощение фразы «вставлять палки в колеса». Трамп обещает снять ограничения на добычу нефти, Обама запрещает разработку месторождений в Арктике. Впервые за 40 лет США не накладывают вето на резолюцию в ООН осуждающую Израиль, и, наконец, Трамп говорит о готовности диалога с Москвой, а Обама расширяет антироссийские санкции.

    Впрочем, сам Трамп, прущий вперед как габаритная строительная техника, обещает, что после 20 января все в политике США будет по-другому.

    Журналист и блогер Манферд Петрич работает как заправский шпион. На секретной встрече Бильдербергского клуба, где собираются самые влиятельные люди мира сего, в объектив его камеры попал гуру мировой политики — 93-летний доктор Генри Киссинджер.

    Манфред Петрич, исследователь Бильдербергского клуба: «Киссинджер — это серый кардинал Бильдербергского клуба. Все просто собираются у его ног и слушают, что этот старик им расскажет о мире».

    И есть от чего — именно Киссинджер на посту американского госсекретаря в 70-х организовал между СССР и США «политику разрядки». И именно Киссинджеру теперь СМИ всего мира прочат роль парламентера между Россией и США. Зачем в феврале этого года Киссинджер лично прилетел в резиденцию Путина? Неужели уже тогда возник какой-то план примирения?

    Издатель и журналист Маркус Пападопулос по крупицам сверяет с коллегами материал о готовящейся большой сделке между Россией и США.

    Маркус Пападопулос, издатель и главный редактор британского журнала, политолог: «Несомненно, доктор Киссинджер сможет быть полезным Дональду Трампу. Главное, он объяснит, как общаться с русскими, каковы их интересы».

    Словам английского медийщика не удивлен и бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. Он уверен, что Киссинджер уже начал работу над планом.

    Рэй Макговерн, бывший аналитик ЦРУ: «Как обычно работал Киссинджер? Он встречался с Косыгиным, с Брежневым, с кем угодно. А потом звонил американскому послу: „Ой, господин такой-то. Я тут был пару дней назад в Москве, был отличный разговор, просто хочу, чтобы вы знали, чтобы потом не удивляться“».

    А на днях в авторитетном американском журнале The National Interest, где Киссинджер — почетный председатель, вышла громкая статья «Перестаньте дразнить медведя». В ней будто бы и описаны первые шаги этого плана: Украина перестает входить в стратегические интересы США, как и другие дружественные России страны, плюс Путин от Трампа получает гарантии снятия напряжения вблизи российских границ. Но что же взамен?

    The National Interest: «Он прорабатывает сейчас идею, чтобы не было слишком близкого стратегического партнерства между Китаем и Российской Федерацией».

    Подробности — в репортаже.

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