«Перестаньте дразнить медведя»: секретный план Трампа по отношениям с РФ переполошил весь мир

Публикация немецкой газеты Bild о том, что избранный президент США Дональд Трамп составил некий секретный план по налаживанию отношений с Россией, изрядно перепугала весь европейский истеблишмент. Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин попытался узнать детали плана Трампа, который до сих пор держат в тайне, а заодно выяснил, почему то, что русскому хорошо, европейским политикам и бюрократам и лично Бараку Обаме — как острая кость в горле.
Поведение доживающий свой срок президентской администрации — буквальное воплощение фразы «вставлять палки в колеса». Трамп обещает снять ограничения на добычу нефти, Обама запрещает разработку месторождений в Арктике. Впервые за 40 лет США не накладывают вето на резолюцию в ООН осуждающую Израиль, и, наконец, Трамп говорит о готовности диалога с Москвой, а Обама расширяет антироссийские санкции.
Впрочем, сам Трамп, прущий вперед как габаритная строительная техника, обещает, что после 20 января все в политике США будет по-другому.
Журналист и блогер Манферд Петрич работает как заправский шпион. На секретной встрече Бильдербергского клуба, где собираются самые влиятельные люди мира сего, в объектив его камеры попал гуру мировой политики — 93-летний доктор Генри Киссинджер.
Манфред Петрич, исследователь Бильдербергского клуба: «Киссинджер — это серый кардинал Бильдербергского клуба. Все просто собираются у его ног и слушают, что этот старик им расскажет о мире».
И есть от чего — именно Киссинджер на посту американского госсекретаря в 70-х организовал между СССР и США «политику разрядки». И именно Киссинджеру теперь СМИ всего мира прочат роль парламентера между Россией и США. Зачем в феврале этого года Киссинджер лично прилетел в резиденцию Путина? Неужели уже тогда возник какой-то план примирения?
Издатель и журналист Маркус Пападопулос по крупицам сверяет с коллегами материал о готовящейся большой сделке между Россией и США.
Маркус Пападопулос, издатель и главный редактор британского журнала, политолог: «Несомненно, доктор Киссинджер сможет быть полезным Дональду Трампу. Главное, он объяснит, как общаться с русскими, каковы их интересы».
Словам английского медийщика не удивлен и бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. Он уверен, что Киссинджер уже начал работу над планом.
Рэй Макговерн, бывший аналитик ЦРУ: «Как обычно работал Киссинджер? Он встречался с Косыгиным, с Брежневым, с кем угодно. А потом звонил американскому послу: „Ой, господин такой-то. Я тут был пару дней назад в Москве, был отличный разговор, просто хочу, чтобы вы знали, чтобы потом не удивляться“».
А на днях в авторитетном американском журнале The National Interest, где Киссинджер — почетный председатель, вышла громкая статья «Перестаньте дразнить медведя». В ней будто бы и описаны первые шаги этого плана: Украина перестает входить в стратегические интересы США, как и другие дружественные России страны, плюс Путин от Трампа получает гарантии снятия напряжения вблизи российских границ. Но что же взамен?
The National Interest: «Он прорабатывает сейчас идею, чтобы не было слишком близкого стратегического партнерства между Китаем и Российской Федерацией».
Подробности — в репортаже.
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