«Увидела, как мой сын горит»: жительница Иркутска рассказала о ЧП в ТЦ «КомсоМОЛЛ»

Елена Попова, мать одного из детей, пострадавших в ТЦ «КомсоМОЛЛ», рассказала о произошедшем. Она выразила недоумение по поводу того, что в помещении, где проводились опыты с огнем, даже не было огнетушителя.
Детали происшествия женщина сообщила в видеозаписях, которые выложила на своей странице в Instagram. На кадрах видно, что женщина с трудом сдерживала слезы.
Елена Попова: «Сегодня с нами случилось небольшое ЧП. Но как небольшое. Для меня это ЧП вселенского масштаба, потому что я видела, как мой сын горит».
Женщина находится в шоке от случившегося на детском научном шоу. По ее словам, родителей уверяли в безопасности представления. Она отметила, что, несмотря на недавнюю трагедию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в помещении, где проходило шоу, даже не оказалось огнетушителя, хотя проводились опыты с огнем.
Елена Попова: «Проводили это мероприятие два ребенка, можно сказать, — девочка и мальчик 19 лет. У них вышло из-под контроля все: они разбили колбу, вели себя странным образом, читали по бумажке, что делать. Понимаете?»
Как она утверждает, родителей попросили не заходить в зал, потому что внутри не хватало мест. Но Елена не последовала этой рекомендации, потому что ее сын был одним из самых маленьких зрителей. Женщина наблюдала за представлением, стоя у стены. Сын Елены сидел в первом ряду.
Елена Попова: «Было воспламенение, направленное воспламенение прямо на детей, прямо на моего ребенка. Я видела, как он горит, и бросилась тушить его».
Елена заявила, что персонал ничем не пытался помочь напуганным детям, которые получили ожоги. Малыши были в панике, потому что их родителей не оказалось рядом.
Елена Попова: «Берегите своих детей и никогда не оставляйте их одних. Там было столько детей, которые были одни, они были в панике. Я была рядом со своим сыном, я смогла вынести его оттуда, я смогла его потушить, я смогла быть рядом с ним, когда ему было так страшно. Он кричал 40 минут потом без остановки — не мог успокоиться».
По словам Елены, ей жаль юных экскурсоводов, которые проводили шоу, потому что они сами, как она считает, являются подростками. Но ее сыну теперь, видимо, потребуется помощь психолога.
Елена Попова: «Ребенок уже нормально. Он перебинтован, ручки пострадали, ушко, подбородок, обгорели волосики, ножка, ресницы. Но больше, конечно, психологическая травма, потому что он кричал: „Я горю, горю“ — уже потом, уже через час примерно после всего произошедшего. Теперь, видимо, нам нужен будет хороший психолог детский, который поможет нам справиться с этой ситуацией».
После ЧП в иркутском торговом центре были задержаны технический директор коммерческой организации, которая проводила шоу, и двое экскурсоводов. В больницу после возгорания доставили восемь детей, четверых из них уже отпустили из медучреждения.
Елена Попова: «Сегодня с нами случилось небольшое ЧП. Но как небольшое. Для меня это ЧП вселенского масштаба, потому что я видела, как мой сын горит».
Женщина находится в шоке от случившегося на детском научном шоу. По ее словам, родителей уверяли в безопасности представления. Она отметила, что, несмотря на недавнюю трагедию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в помещении, где проходило шоу, даже не оказалось огнетушителя, хотя проводились опыты с огнем.
Елена Попова: «Проводили это мероприятие два ребенка, можно сказать, — девочка и мальчик 19 лет. У них вышло из-под контроля все: они разбили колбу, вели себя странным образом, читали по бумажке, что делать. Понимаете?»
Как она утверждает, родителей попросили не заходить в зал, потому что внутри не хватало мест. Но Елена не последовала этой рекомендации, потому что ее сын был одним из самых маленьких зрителей. Женщина наблюдала за представлением, стоя у стены. Сын Елены сидел в первом ряду.
Елена Попова: «Было воспламенение, направленное воспламенение прямо на детей, прямо на моего ребенка. Я видела, как он горит, и бросилась тушить его».
Елена заявила, что персонал ничем не пытался помочь напуганным детям, которые получили ожоги. Малыши были в панике, потому что их родителей не оказалось рядом.
Елена Попова: «Берегите своих детей и никогда не оставляйте их одних. Там было столько детей, которые были одни, они были в панике. Я была рядом со своим сыном, я смогла вынести его оттуда, я смогла его потушить, я смогла быть рядом с ним, когда ему было так страшно. Он кричал 40 минут потом без остановки — не мог успокоиться».
По словам Елены, ей жаль юных экскурсоводов, которые проводили шоу, потому что они сами, как она считает, являются подростками. Но ее сыну теперь, видимо, потребуется помощь психолога.
Елена Попова: «Ребенок уже нормально. Он перебинтован, ручки пострадали, ушко, подбородок, обгорели волосики, ножка, ресницы. Но больше, конечно, психологическая травма, потому что он кричал: „Я горю, горю“ — уже потом, уже через час примерно после всего произошедшего. Теперь, видимо, нам нужен будет хороший психолог детский, который поможет нам справиться с этой ситуацией».
После ЧП в иркутском торговом центре были задержаны технический директор коммерческой организации, которая проводила шоу, и двое экскурсоводов. В больницу после возгорания доставили восемь детей, четверых из них уже отпустили из медучреждения.
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