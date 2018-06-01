Момент взрыва в иркутском ТЦ попал на видео

В Интернете появилась запись с камеры, снявшей момент взрыва в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ».
На кадрах видны вспышка и паника. В результате воспламенения в торговом центре пострадали восемь детей. Все они были госпитализированы с ожогами в клиническую больницу. К зданию после произошедшего прибыло несколько пожарных расчетов, бригады скорой помощи дежурили возле входа.
Выяснением причин ЧП уже занимаются правоохранители, они возбудили уголовное дело и приступили к опросу руководства ТЦ. По предварительной информации, в одной из игровых комнат вспыхнула спиртосодержащая жидкость. Это произошло во время химического опыта в так называемом экспериментариуме, где маленькие посетители наблюдают за проведением опытов. Не исключено, что сотрудник допустил ошибку, в результате чего один из реагентов загорелся.
Выяснением причин ЧП уже занимаются правоохранители, они возбудили уголовное дело и приступили к опросу руководства ТЦ. По предварительной информации, в одной из игровых комнат вспыхнула спиртосодержащая жидкость. Это произошло во время химического опыта в так называемом экспериментариуме, где маленькие посетители наблюдают за проведением опытов. Не исключено, что сотрудник допустил ошибку, в результате чего один из реагентов загорелся.
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