    Момент взрыва в иркутском ТЦ попал на видео. видеонаблюдение, дети и подростки, Иркутск, пожары, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМомент взрыва в иркутском ТЦ попал на видео

    Момент взрыва в иркутском ТЦ попал на видео

    1 комментарий
    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com
    Момент взрыва в иркутском ТЦ попал на видео

    Момент взрыва в иркутском ТЦ попал на видео

    Момент взрыва в иркутском ТЦ попал на видео
    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com

      • В Интернете появилась запись с камеры, снявшей момент взрыва в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ».

      На кадрах видны вспышка и паника. В результате воспламенения в торговом центре пострадали восемь детей. Все они были госпитализированы с ожогами в клиническую больницу. К зданию после произошедшего прибыло несколько пожарных расчетов, бригады скорой помощи дежурили возле входа.

      Выяснением причин ЧП уже занимаются правоохранители, они возбудили уголовное дело и приступили к опросу руководства ТЦ. По предварительной информации, в одной из игровых комнат вспыхнула спиртосодержащая жидкость. Это произошло во время химического опыта в так называемом экспериментариуме, где маленькие посетители наблюдают за проведением опытов. Не исключено, что сотрудник допустил ошибку, в результате чего один из реагентов загорелся.

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