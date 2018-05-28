Следствие требует арестовать главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, обвиняемый по уголовному делу об убийственном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», может быть арестован на 2 месяца. Соответствующее ходатайство следствие направило в Центральный районный суд Кемерова.
Инна Михайленко, председатель суда: «Следственными органами заявлено ходатайство об избрании меры пресечения Мамонтову на период следствия, на два месяца, то есть до 25 июля 2018 года, в виде заключения под стражу».
В пятницу, 25 мая, СК РФ возбудил дело в отношении Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Берёзовский и Кемеровскому району Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате. Мамонтов и Терентьев были задержаны. По версии следствия, они не запланировали и не провели в период 2017–2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 60 человек.
Выяснилось, что с июня 2015-го по апрель 2018 года Мамонтов использовал свое служебное положение и при помощи пока неустановленных лиц совершил хищение и растрату в пользу третьих лиц вверенного ему имущества областного управления МЧС на сумму более 1,8 миллиона рублей, передает РИА Новости.
Сообщалось, что Мамонтов взял на работу в общественную организацию трех ветеранов, определил их на должности инженеров по охране труда и платил зарплату из бюджета главка МЧС, хотя фактически они не выполняли своих обязанностей.
Пожар в четырехэтажном кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы 8 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.
В пятницу, 25 мая, СК РФ возбудил дело в отношении Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Берёзовский и Кемеровскому району Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате. Мамонтов и Терентьев были задержаны. По версии следствия, они не запланировали и не провели в период 2017–2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 60 человек.
Выяснилось, что с июня 2015-го по апрель 2018 года Мамонтов использовал свое служебное положение и при помощи пока неустановленных лиц совершил хищение и растрату в пользу третьих лиц вверенного ему имущества областного управления МЧС на сумму более 1,8 миллиона рублей, передает РИА Новости.
Сообщалось, что Мамонтов взял на работу в общественную организацию трех ветеранов, определил их на должности инженеров по охране труда и платил зарплату из бюджета главка МЧС, хотя фактически они не выполняли своих обязанностей.
Пожар в четырехэтажном кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы 8 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.
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