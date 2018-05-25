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    Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com
    Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

    Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

    Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
  • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com

    • Следственный комитет РФ в рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц.

    Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, «в зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и растрате».

    Как установлено следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, Мамонтов и Терентьев в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».

    Светлана Петренко: «Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей. В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия».

    смотретьСК возбудил дело против командира звена, тушившего пожар в «Зимней вишне»
    СК возбудил дело против командира звена, тушившего пожар в «Зимней вишне»
    Напомним, всего при страшном пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

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