Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет РФ в рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, «в зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и растрате».
Как установлено следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, Мамонтов и Терентьев в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».
Светлана Петренко: «Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей. В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия».
Напомним, всего при страшном пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
Как установлено следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, Мамонтов и Терентьев в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».
Светлана Петренко: «Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей. В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия».
Напомним, всего при страшном пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
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