Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ Кемерова получили компенсации

Семьи 59 человек, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, получили компенсации. Об этом сообщает
пресс-служба администрации Кемеровской области.
Из сообщения пресс-службы: «Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“ уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Общий размер выплаты семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего».
Выплаты пострадавшим будут осуществляться отдельно. Это произойдет после судебно-медицинской экспертизы.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе более 40 детей. Еще 79 человек пострадали.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Выплаты пострадавшим будут осуществляться отдельно. Это произойдет после судебно-медицинской экспертизы.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе более 40 детей. Еще 79 человек пострадали.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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