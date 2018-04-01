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    Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ Кемерова получили компенсации

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ Кемерова получили компенсации

    Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ Кемерова получили компенсации

    Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ Кемерова получили компенсации
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Семьи 59 человек, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, получили компенсации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

    Из сообщения пресс-службы: «Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“ уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Общий размер выплаты семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего».

    Выплаты пострадавшим будут осуществляться отдельно. Это произойдет после судебно-медицинской экспертизы.

    смотретьПотерявший семью кемеровчанин опубликовал вырезанные кадры начала пожара в ТЦ
    Потерявший семью кемеровчанин опубликовал вырезанные кадры начала пожара в ТЦ
    Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе более 40 детей. Еще 79 человек пострадали.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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