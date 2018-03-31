КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»

В Кемерове общая боль после случившегося в прошедшее воскресенье кажется нескончаемой. Ведущий «Центрального телевидения» Вадим Такменёв приехал в Кемерово, откуда он родом и где много его друзей и знакомых.
Вадим Такменёв, ведущий «Центрального телевидения»: #КемеровоМыСТобой. Далеко за пределами города, оцепеневшего от ужаса, а главное — необратимости того, что произошло и что невозможно исправить, — это слова, в которых не оставалось ни капли формальности.
Крики, когда еще оставалась надежда, молчание, от которого, кажется, у всех вокруг закладывало уши, когда в эпицентре то и дело вспыхивал новый огонь, а надежда кого-то найти давно и тлеть перестала… После такого разве можно было кому-то даже подумать: я там не был, я там не знал никого… Мы, конечно, с тобой, но лично меня это пока не касается…
Никаких нет сомнений: чиновники в кабинетах, теленачальники, бухгалтеры, блогеры, доктора и таксисты, глядя на страшные кадры и слушая жуткие сводки, не скрывали слез и эмоций… Думали, мысленно произносили или даже шептали под нос: «Кемерово, мы с тобой».
А многие наверняка еще и жалели: ну почему до того, как это случилось, в чьей-нибудь голове не возникла идея вспомнить о безопасности в этих торговых душегубках?.. Или: почему меня не было рядом, когда спасатели без масок не давали отцу или матери вернуться на тот злополучный этаж и хотя бы попытаться спасти, отыскать… Как сейчас кажется, можно же было как-то этим людям в спецформе, но, черт побери, беззащитным внушить: не смей, не мешай… Ведь кто сейчас скажет, что лучше — умереть во время этой попытки или жить с мыслью: мой ребенок там задыхался, звал на помощь, а я…
Кемерово, мы с тобой… И это не пустые слова. Потому что больно, а может, и стыдно… Почему мы узнаем друг о друге не в радости…
Этого человека зовут Олег. Мы с ним сидели за одной университетской партой. Какое-то время даже вместе работали. Потом, как часто бывает, дороги разошлись. Он переехал в небольшой город в нескольких сотнях километрах от Кемерова, я оказался в Москве.
И нет чтоб за все это время хоть раз позвонить, спросить, как дела, поздравить с рождением сына, потом с тем, что он пошел в первый класс, потом с медалями и победами…
Но о том, что у моего старого друга есть сын, я узнал только на этой неделе. Вернее, был сын, 10-летний Вадик Чмыхалов. Эта поездка из Мысков в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» с его бассейнами, кинотеатрами и игровыми автоматами была подарком за очередную медаль. Он погиб. Мама — в больнице. А отец… Отец рыдает…
И какие слова подобрать? Как сказать, что мы рядом?.. От него в ответ пришла СМС: «Вадик, спасибо… Твоего тезку, сыночка, сегодня похоронили».
Олег, тебе и каждому, кто с этим столкнулся, остается сказать: мы с тобой… И в этом нет даже капли формальности…
Крики, когда еще оставалась надежда, молчание, от которого, кажется, у всех вокруг закладывало уши, когда в эпицентре то и дело вспыхивал новый огонь, а надежда кого-то найти давно и тлеть перестала… После такого разве можно было кому-то даже подумать: я там не был, я там не знал никого… Мы, конечно, с тобой, но лично меня это пока не касается…
Никаких нет сомнений: чиновники в кабинетах, теленачальники, бухгалтеры, блогеры, доктора и таксисты, глядя на страшные кадры и слушая жуткие сводки, не скрывали слез и эмоций… Думали, мысленно произносили или даже шептали под нос: «Кемерово, мы с тобой».
А многие наверняка еще и жалели: ну почему до того, как это случилось, в чьей-нибудь голове не возникла идея вспомнить о безопасности в этих торговых душегубках?.. Или: почему меня не было рядом, когда спасатели без масок не давали отцу или матери вернуться на тот злополучный этаж и хотя бы попытаться спасти, отыскать… Как сейчас кажется, можно же было как-то этим людям в спецформе, но, черт побери, беззащитным внушить: не смей, не мешай… Ведь кто сейчас скажет, что лучше — умереть во время этой попытки или жить с мыслью: мой ребенок там задыхался, звал на помощь, а я…
Кемерово, мы с тобой… И это не пустые слова. Потому что больно, а может, и стыдно… Почему мы узнаем друг о друге не в радости…
Этого человека зовут Олег. Мы с ним сидели за одной университетской партой. Какое-то время даже вместе работали. Потом, как часто бывает, дороги разошлись. Он переехал в небольшой город в нескольких сотнях километрах от Кемерова, я оказался в Москве.
И нет чтоб за все это время хоть раз позвонить, спросить, как дела, поздравить с рождением сына, потом с тем, что он пошел в первый класс, потом с медалями и победами…
Но о том, что у моего старого друга есть сын, я узнал только на этой неделе. Вернее, был сын, 10-летний Вадик Чмыхалов. Эта поездка из Мысков в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» с его бассейнами, кинотеатрами и игровыми автоматами была подарком за очередную медаль. Он погиб. Мама — в больнице. А отец… Отец рыдает…
И какие слова подобрать? Как сказать, что мы рядом?.. От него в ответ пришла СМС: «Вадик, спасибо… Твоего тезку, сыночка, сегодня похоронили».
Олег, тебе и каждому, кто с этим столкнулся, остается сказать: мы с тобой… И в этом нет даже капли формальности…
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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