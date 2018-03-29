Число пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ увеличилось до 79 человек

Количество пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове выросло до 79 человек.
Агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб передает, что еще трое обратились за помощью к медикам. Общее количество пострадавших возросло до 79. 12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах, 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей.
В Томске сегодня прощаются с двумя школьниками, которые гостили в Кемерове и погибли при пожаре в ТЦ. Семье местные власти пообещали оказать материальную помощь. Начались выплаты и другим родственникам жертв трагедии. Первые компенсации получили уже больше 20 человек. Ранее администрация Кузбасса пообещала семьям погибших по одному миллиону рублей. Кроме того, федеральное правительство выделило 76 миллионов на единовременные пособия.
Алексей Синицын, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области: «Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства».
По словам Синицына, речь идет об обещанных губернатором выплатах в размере миллиона рублей семьям каждого погибшего. Что касается пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», то для них жители Кемерова продолжают сдавать кровь.
Илгиз Вафин, главный врач Кемеровского областного центра крови: «С понедельника у нас прошли 465 доноров. Это те, кто уже сдал кровь. Хотя общее количество обратившихся, конечно, гораздо больше, около 800–900 человек, они расписаны до середины апреля. Всего за эти дни собраны 240 литров крови».
Вафин отметил, что дефицита крови в области нет, поэтому доноров просят уточнять, нужна ли еще кровь и в каких группах есть необходимость.
Илгиз Вафин: «Все-таки кровь — это биологический продукт с ограниченным сроком годности, поэтому если одновременно заготовить, то через 2–3 недели придется это все уничтожать».
Убийственный пожар в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания располагался на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
В Томске сегодня прощаются с двумя школьниками, которые гостили в Кемерове и погибли при пожаре в ТЦ. Семье местные власти пообещали оказать материальную помощь. Начались выплаты и другим родственникам жертв трагедии. Первые компенсации получили уже больше 20 человек. Ранее администрация Кузбасса пообещала семьям погибших по одному миллиону рублей. Кроме того, федеральное правительство выделило 76 миллионов на единовременные пособия.
Алексей Синицын, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области: «Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства».
По словам Синицына, речь идет об обещанных губернатором выплатах в размере миллиона рублей семьям каждого погибшего. Что касается пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», то для них жители Кемерова продолжают сдавать кровь.
Илгиз Вафин, главный врач Кемеровского областного центра крови: «С понедельника у нас прошли 465 доноров. Это те, кто уже сдал кровь. Хотя общее количество обратившихся, конечно, гораздо больше, около 800–900 человек, они расписаны до середины апреля. Всего за эти дни собраны 240 литров крови».
Вафин отметил, что дефицита крови в области нет, поэтому доноров просят уточнять, нужна ли еще кровь и в каких группах есть необходимость.
Илгиз Вафин: «Все-таки кровь — это биологический продукт с ограниченным сроком годности, поэтому если одновременно заготовить, то через 2–3 недели придется это все уничтожать».
Убийственный пожар в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания располагался на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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