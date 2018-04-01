Врио губернатора предложил создать детский технопарк и мемориал на месте «Зимней вишни»

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» детский технопарк и мемориал.
Мэр Кемерова Илья Середюк на совещании в администрации региона рассказал, что на разных сайтах проходят голосования, в которых кемеровчанам предлагают выбрать варианты обустройства территории после сноса сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». На данный момент самое популярное предложение — создание парка с именными деревьями и небольшими мемориалами в память о погибших при пожаре. В свою очередь врио губернатора Цивилев выступил с предложением о создании детского технопарка с мемориалом на месте сгоревшего торгового центра. Он попросил мэра города вынести это на обсуждение с горожанами, передает «Интерфакс».
Из сообщения пресс-службы обладминистрации: «Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал».
Жертвами трагедии в Кемерове стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пока в здании торгового центра продолжаются следственные действия, но позднее оно будет снесено.
Сергей Цивилев, который ранее был заместителем главы региона, назначен врио губернатора после отставки Амана Тулеева. Выборы нового губернатора состоятся в сентябре.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Из сообщения пресс-службы обладминистрации: «Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал».
Жертвами трагедии в Кемерове стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пока в здании торгового центра продолжаются следственные действия, но позднее оно будет снесено.
Сергей Цивилев, который ранее был заместителем главы региона, назначен врио губернатора после отставки Амана Тулеева. Выборы нового губернатора состоятся в сентябре.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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