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    Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу

    Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу

    Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного звонка выразил благодарность Аману Тулееву, досрочно покинувшему пост губернатора Кемеровской области.

    О звонке Путина Тулееву сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

    Дмитрий Песков: «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона».

    Ранее сообщалось, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В своем видеообращении Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

    смотретьПутин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Сегодня же Владимир Путин утвердил отставку главы региона и назначил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Выборы нового губернатора состоятся 9 сентября.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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