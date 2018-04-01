Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного звонка выразил благодарность Аману Тулееву, досрочно покинувшему пост губернатора Кемеровской области.
О звонке Путина Тулееву сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Дмитрий Песков: «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона».
Ранее сообщалось, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В своем видеообращении Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.
Сегодня же Владимир Путин утвердил отставку главы региона и назначил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Выборы нового губернатора состоятся 9 сентября.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Дмитрий Песков: «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона».
Ранее сообщалось, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В своем видеообращении Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.
Сегодня же Владимир Путин утвердил отставку главы региона и назначил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Выборы нового губернатора состоятся 9 сентября.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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