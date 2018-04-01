Врио губернатора Кемеровской области пообещал наказать виновных в пожаре в ТЦ

Сергей Цивилев, который после отставки Амана Тулеева был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, пообещал добиться строжайшего наказания для виновных в трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
Сергей Цивилев: «Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Будет предоставлена вся информация, чтобы наказать виновных».
Врио губернатора Кемеровской области пообещал, что никто из виновных не избежит наказания, а пострадавшие и родственники погибших при пожаре получат помощь, передает «Интерфакс».
Сергей Цивилев: «Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку».
Он также заверил кемеровчан, что сделает все необходимое для реализации инициатив по развитию региона. Цивилев добавил, что, по его мнению, именно в диалоге с гражданами удастся укрепить благосостояние жителей региона, обеспечить их безопасность и заложить основу для будущего нового поколения кемеровчан.
Сергей Цивилев: «Считаю необходимым подчеркнуть, что прямое общение с жителями является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата».
Цивилев был назначен врио главы Кемеровской области по указу президента. Путин сегодня принял отставку губернатора Амана Тулеева, который подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Выборы нового главы региона состоятся в сентябре.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Врио губернатора Кемеровской области пообещал, что никто из виновных не избежит наказания, а пострадавшие и родственники погибших при пожаре получат помощь, передает «Интерфакс».
Сергей Цивилев: «Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку».
Он также заверил кемеровчан, что сделает все необходимое для реализации инициатив по развитию региона. Цивилев добавил, что, по его мнению, именно в диалоге с гражданами удастся укрепить благосостояние жителей региона, обеспечить их безопасность и заложить основу для будущего нового поколения кемеровчан.
Сергей Цивилев: «Считаю необходимым подчеркнуть, что прямое общение с жителями является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата».
Цивилев был назначен врио главы Кемеровской области по указу президента. Путин сегодня принял отставку губернатора Амана Тулеева, который подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Выборы нового главы региона состоятся в сентябре.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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