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    Врио губернатора Кемеровской области пообещал наказать виновных в пожаре в ТЦ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Врио губернатора Кемеровской области пообещал наказать виновных в пожаре в ТЦ

    Врио губернатора Кемеровской области пообещал наказать виновных в пожаре в ТЦ

    Врио губернатора Кемеровской области пообещал наказать виновных в пожаре в ТЦ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Сергей Цивилев, который после отставки Амана Тулеева был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, пообещал добиться строжайшего наказания для виновных в трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

    Сергей Цивилев: «Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Будет предоставлена вся информация, чтобы наказать виновных».

    Врио губернатора Кемеровской области пообещал, что никто из виновных не избежит наказания, а пострадавшие и родственники погибших при пожаре получат помощь, передает «Интерфакс».

    Сергей Цивилев: «Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку».

    Он также заверил кемеровчан, что сделает все необходимое для реализации инициатив по развитию региона. Цивилев добавил, что, по его мнению, именно в диалоге с гражданами удастся укрепить благосостояние жителей региона, обеспечить их безопасность и заложить основу для будущего нового поколения кемеровчан.

    Сергей Цивилев: «Считаю необходимым подчеркнуть, что прямое общение с жителями является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата».

    смотретьПутин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Цивилев был назначен врио главы Кемеровской области по указу президента. Путин сегодня принял отставку губернатора Амана Тулеева, который подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Выборы нового главы региона состоятся в сентябре.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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