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    Пожар и эвакуация в «Зимней вишне»: новое видео с камеры наблюдения. Кемерово, пожары, расследование, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар и эвакуация в «Зимней вишне»: новое видео с камеры наблюдения

    Пожар и эвакуация в «Зимней вишне»: новое видео с камеры наблюдения

    3 комментария
    • Фото: @igorlovepapa / instagram.com
    Пожар и эвакуация в «Зимней вишне»: новое видео с камеры наблюдения

    Пожар и эвакуация в «Зимней вишне»: новое видео с камеры наблюдения

    Пожар и эвакуация в «Зимней вишне»: новое видео с камеры наблюдения
    • Фото: @igorlovepapa / instagram.com

      • Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в «Зимней вишне» троих детей, супругу и сестру, опубликовал видео начала пожара и эвакуации в ТЦ «Зимняя вишня».

      Камера наблюдения, установленная в проходе между залами кинотеатра, сняла эвакуацию и панику. Востриков, комментируя видеозапись, утверждает, что в одном из кинозалов — красном — дверь какое-то время была заперта. Если бы из этого помещения своевременно началась эвакуация, жертв, возможно, было бы меньше.

      Игорь Востриков: «Возгорание пошло, люди начали эвакуироваться, это синий зал, и сразу дверь в красный зал, в красном все погибли, потому что заперлись».

      Собеседник Вострикова: «Дверь-то открыта в красный зал?»

      Игорь Востриков: «В красный зал она просто открыла дверь, и побежала девочка туда дальше, она ничего не крикнула».

      В конце записи Востриков добавил, что «он никого не защищает», по его словам, «система наша просто загнила настолько, что хуже только в Африке».

      Напомним, ранее мужчина сообщал, что решение запереть детей в одном из кинозалов якобы принял некий мужчина, находившийся внутри. И этот зритель успел спастись.

      Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.



      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

      Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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