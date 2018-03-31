Пожар и эвакуация в «Зимней вишне»: новое видео с камеры наблюдения

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в «Зимней вишне» троих детей, супругу и сестру, опубликовал видео начала пожара и эвакуации в ТЦ «Зимняя вишня».
Камера наблюдения, установленная в проходе между залами кинотеатра, сняла эвакуацию и панику. Востриков, комментируя видеозапись, утверждает, что в одном из кинозалов — красном — дверь какое-то время была заперта. Если бы из этого помещения своевременно началась эвакуация, жертв, возможно, было бы меньше.
Игорь Востриков: «Возгорание пошло, люди начали эвакуироваться, это синий зал, и сразу дверь в красный зал, в красном все погибли, потому что заперлись».
Собеседник Вострикова: «Дверь-то открыта в красный зал?»
Игорь Востриков: «В красный зал она просто открыла дверь, и побежала девочка туда дальше, она ничего не крикнула».
В конце записи Востриков добавил, что «он никого не защищает», по его словам, «система наша просто загнила настолько, что хуже только в Африке».
Напомним, ранее мужчина сообщал, что решение запереть детей в одном из кинозалов якобы принял некий мужчина, находившийся внутри. И этот зритель успел спастись.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Игорь Востриков: «Возгорание пошло, люди начали эвакуироваться, это синий зал, и сразу дверь в красный зал, в красном все погибли, потому что заперлись».
Собеседник Вострикова: «Дверь-то открыта в красный зал?»
Игорь Востриков: «В красный зал она просто открыла дверь, и побежала девочка туда дальше, она ничего не крикнула».
В конце записи Востриков добавил, что «он никого не защищает», по его словам, «система наша просто загнила настолько, что хуже только в Африке».
Напомним, ранее мужчина сообщал, что решение запереть детей в одном из кинозалов якобы принял некий мужчина, находившийся внутри. И этот зритель успел спастись.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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