Потерявший при пожаре семью кемеровчанин выяснил, кто закрыл дверь в кинозале

смотреть Число пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ увеличилось до 79 человек

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово. Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

Кемеровчанин Игорь Востриков записал и опубликовал в Сети видеообращение, в котором утверждает, что изначально все двери в кинозалы ТРЦ были открыты. Решение запереть детей в одном из кинозалов якобы принял некий мужчина, находившийся внутри.: «Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу (из зала), в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли».Востриков заявляет, что закрывший дверь зритель успел спастись. Также мужчина задался вопросом, почему при тушении пожара не была задействована вертолетная техника, а также выразил недоверие информации, что пожарные прибыли на место вовремя.По последним данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сообщалось, что тела и фрагменты тел 37 погибших в «Зимней вишне» направят в Москву для проведения генетической экспертизы, процедура займет не менее трех недель.Ранее в суде арестованная управляющая ТРК Надежда Судденок не смогла однозначно ответить, почему двери одного из кинозалов оказались закрыты. Высказывались предположения, что двери могли закрыть сотрудницы кинотеатра, либо они заблокировались из-за неисправности магнитных замков.