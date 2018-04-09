Выброшенный отцом с 4-го этажа ТЦ в Кемерове мальчик начал ходить

Врачи перевели
11-летнего мальчика, прыгнувшего во время пожара с 4-го этажа кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», из общей хирургии в отделение восстановительного лечения.
Медики рассказали ТАСС, что 11-летний подросток, получивший серьезные травмы после падения из окна горящего ТЦ «Зимняя вишня», уже сидит и ходит.
Представитель Областной детской клинической больницы: «Мальчик, пострадавший при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“, сегодня переведен в отделение восстановительного лечения. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом».
Мальчика выбросил из окна 4-го этажа торгового комплекса его отец и тем самым спас ему жизнь. Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Придя в себя, ребенок узнал от психологов, что его родители и младшая сестра погибли.
Из окна во время пожара выпрыгнул еще один человек — 18-летний кемеровчанин. Сейчас молодого человека уже перевели из отделения реанимации в нейрохирургию. Лечение идет по плану, сообщили областной клинике.
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят 7 человек, все они арестованы до 25 мая.
Представитель Областной детской клинической больницы: «Мальчик, пострадавший при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“, сегодня переведен в отделение восстановительного лечения. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом».
Мальчика выбросил из окна 4-го этажа торгового комплекса его отец и тем самым спас ему жизнь. Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Придя в себя, ребенок узнал от психологов, что его родители и младшая сестра погибли.
Из окна во время пожара выпрыгнул еще один человек — 18-летний кемеровчанин. Сейчас молодого человека уже перевели из отделения реанимации в нейрохирургию. Лечение идет по плану, сообщили областной клинике.
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят 7 человек, все они арестованы до 25 мая.
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