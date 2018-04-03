С чего начался пожар в «Зимней вишне»: опубликована новая видеозапись

СК РФ опубликовал видео первых минут пожара в кемеровском торговом центре с обращением к очевидцам трагедии.
Следственный комитет разыскивает очевидцев начала пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Обращение размещено в канале СК РФ на YouTube.
Следователи опубликовали также записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как посетители бегут из батутного центра: именно там по версии следствия, и был очаг возгорания.
Из сообщения СК РФ: «Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре „Зимняя вишня“. Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего».
В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области и охранник, отключивший пожарную сигнализацию. Следствие считает наиболее вероятной версией возникновения пожара короткое замыкание в батутном зале.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Следователи опубликовали также записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как посетители бегут из батутного центра: именно там по версии следствия, и был очаг возгорания.
Из сообщения СК РФ: «Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре „Зимняя вишня“. Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего».
В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области и охранник, отключивший пожарную сигнализацию. Следствие считает наиболее вероятной версией возникновения пожара короткое замыкание в батутном зале.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Комментарии