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    С чего начался пожар в «Зимней вишне»: опубликована новая видеозапись. Кемерово, пожары, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВС чего начался пожар в «Зимней вишне»: опубликована новая видеозапись

    С чего начался пожар в «Зимней вишне»: опубликована новая видеозапись

    5 комментариев
    • Фото: СК РФ
    С чего начался пожар в «Зимней вишне»: опубликована новая видеозапись

    С чего начался пожар в «Зимней вишне»: опубликована новая видеозапись

    С чего начался пожар в «Зимней вишне»: опубликована новая видеозапись
    • Фото: СК РФ

      • СК РФ опубликовал видео первых минут пожара в кемеровском торговом центре с обращением к очевидцам трагедии.

      Следственный комитет разыскивает очевидцев начала пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Обращение размещено в канале СК РФ на YouTube.

      Следователи опубликовали также записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как посетители бегут из батутного центра: именно там по версии следствия, и был очаг возгорания.

      Из сообщения СК РФ: «Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре „Зимняя вишня“. Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего».

      смотретьСК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
      СК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
      В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области и охранник, отключивший пожарную сигнализацию. Следствие считает наиболее вероятной версией возникновения пожара короткое замыкание в батутном зале.

      #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»






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