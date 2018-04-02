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    СК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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    • Фото: Следственный комитет России
    СК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    СК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    СК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
  • Фото: Следственный комитет России

    • Следствие считает наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове короткое замыкание в батутном зале.

    Как передает ТАСС, глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Кемерово обсудил с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии.

    Александр Бастрыкин: «Предположительно, может быть короткое замыкание».

    По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился по всему зданию. В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал «в нарушение всех правил». Очевидцы рассказали следователям, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими (поролоновыми) кубиками».

    Один из подчиненных сообщил главе СК, что самая большая группа погибших была найдена перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Люди умерли от отравления продуктами горения.

    Из сообщения СК: «По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции, но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью».

    Родственники погибших и пострадавших во время встречи с Бастрыкиным попросили дать оценку действиям пожарных. По их мнению, были шансы спасти детей и взрослых, однако пожарные не открыли дверь в кинозале. В этой связи глава СК поручил следователям проанализировать претензии граждан к работе экстренных служб при пожаре.

    смотретьНад батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов
    Над батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов
    В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области, охранник, отключивший пожарную сигнализацию.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


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