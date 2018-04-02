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    СК: над батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов. Бастрыкин, Кемерово, пожары, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК: над батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов

    СК: над батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов

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    СК: над батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов

    СК: над батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов

    СК: над батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов

      Следователи обнаружили высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове.

      Как доложили председателю СКР Александру Бастрыкину в ходе осмотра здания, кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены сквозь зал.

      По словам очевидцев, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, в которой находились мягкие кубики.

      В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области, охранник, отключивший пожарную сигнализацию.

      #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


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