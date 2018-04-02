СК: над батутным залом в ТЦ в Кемерове висел пучок высоковольтных проводов

Следователи обнаружили высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего
торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове.
Как доложили председателю СКР Александру Бастрыкину в ходе осмотра здания, кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены сквозь зал.
По словам очевидцев, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, в которой находились мягкие кубики.
В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области, охранник, отключивший пожарную сигнализацию.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
По словам очевидцев, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, в которой находились мягкие кубики.
В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области, охранник, отключивший пожарную сигнализацию.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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