Северная столица собирает деньги семьям погибших в «Зимней вишне»

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Сегодня исполнилось девять дней со дня страшного пожара в Кемерове. Петербург вместе со всей страной откликнулся на горе. Город на Неве вместе Москвой, Новосибирской областью, Краснодарским краем, Архангельской областью, Ингушетией, Чечней и другими регионами перечислил в фонд кемеровского отделения Российского Красного Креста 103 млн рублей.Эти средства пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который случился 25 марта.В эту сумму входят и средства, которые до сих пор поступают из-за границы. Франция, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Америка всё еще пересылают деньги. Валютный счет был открыт позже рублевого, так что окончательная цифра еще увеличится.Напомним: в результате страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области, охранник, отключивший пожарную сигнализацию.