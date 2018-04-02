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    Северная столица собирает деньги семьям погибших в «Зимней вишне»

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    Северная столица собирает деньги семьям погибших в «Зимней вишне»

    Северная столица собирает деньги семьям погибших в «Зимней вишне»

    Петербуржцы откликнулись на трагедию в Кемерове, присоединившись вместе с остальными регионами к акции Российского Красного Креста.

    Сегодня исполнилось девять дней со дня страшного пожара в Кемерове. Петербург вместе со всей страной откликнулся на горе. Город на Неве вместе Москвой, Новосибирской областью, Краснодарским краем, Архангельской областью, Ингушетией, Чечней и другими регионами перечислил в фонд кемеровского отделения Российского Красного Креста 103 млн рублей.

    Эти средства пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который случился 25 марта.

    В эту сумму входят и средства, которые до сих пор поступают из-за границы. Франция, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Америка всё еще пересылают деньги. Валютный счет был открыт позже рублевого, так что окончательная цифра еще увеличится.

    Напомним: в результате страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу, в том числе управляющая ТЦ, глава Госстройнадзора Кемеровской области, охранник, отключивший пожарную сигнализацию.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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