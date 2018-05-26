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    Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявлены обвинения

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    Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявлены обвинения

    Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявлены обвинения

    Начальнику ГУ МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявлены обвинения в халатности и растрате в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня».

    Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи «Халатность» и «Растрата».

    Оба чиновника были задержаны накануне. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня». При этом проверка ТЦ, согласно действующему законодательству, должна была быть проведена до 18 марта 2018 года, а Мамонтов и Терентьев об этом знали.

    Светлана Петренко: «Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей».

    Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.

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