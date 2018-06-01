В Иркутске задержаны предполагаемые виновники ЧП в ТЦ

В торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске, когда детям демонстрировали опыты, произошло возгорание. Ожоги получили восемь детей.
Следственный комитет после ЧП, в котором пострадали дети, возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В настоящее время задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении».
Возгорание произошло в торговом центре «КомсоМОЛЛ». В одном из помещений для детей проводили представление. Экскурсоводы демонстрировали детям опыты, в которых использовали жидкий азот, электричество и химические реактивы. По данным следователей, произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и воспламенился. Дети, сидевшие в первом ряду, получили ожоги.
Всего медпомощь потребовалась восьми детям — им от 5 до 13 лет. Всех пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №3. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Сильнее всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у них зафиксированы ожоги тела до 25%.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком».
Следователи работают на месте происшествия. Они осматривают помещение, где произошло ЧП.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В настоящее время задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении».
Возгорание произошло в торговом центре «КомсоМОЛЛ». В одном из помещений для детей проводили представление. Экскурсоводы демонстрировали детям опыты, в которых использовали жидкий азот, электричество и химические реактивы. По данным следователей, произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и воспламенился. Дети, сидевшие в первом ряду, получили ожоги.
Всего медпомощь потребовалась восьми детям — им от 5 до 13 лет. Всех пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №3. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Сильнее всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у них зафиксированы ожоги тела до 25%.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком».
Следователи работают на месте происшествия. Они осматривают помещение, где произошло ЧП.
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