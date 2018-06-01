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    «Обожженные дети кричали от боли»: подробности ЧП в иркутском ТЦ. дети и подростки, Иркутск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Обожженные дети кричали от боли»: подробности ЧП в иркутском ТЦ

    «Обожженные дети кричали от боли»: подробности ЧП в иркутском ТЦ

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    • Фото: vk.com
    «Обожженные дети кричали от боли»: подробности ЧП в иркутском ТЦ

    «Обожженные дети кричали от боли»: подробности ЧП в иркутском ТЦ

    «Обожженные дети кричали от боли»: подробности ЧП в иркутском ТЦ
    • Фото: vk.com

      • В одном из самых популярных торгово-развлекательных центров Иркутска «КомсоМОЛЛ» в День защиты детей произошло ЧП.

      Школьники участвовали в проведении физико-химических опытов, в игровой комнате загорелась спиртосодержащая жидкость. Согласно другим данным, раздался взрыв. Находившиеся вблизи школьники получили ожоги. По уточненной информации Минздрава, пострадали восемь детей, ранее сообщалось о 10. Они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. В настоящее время они находятся в ожоговом центре городской клинической больницы №3, сообщает РИА Новости. О произошедшем доложено руководству региона.

      Начальник МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что система пожаротушения не сработала.

      По предварительным данным, причина ЧП — неудачный опыт с водородом, нарушение техники безопасности.

      Очевидец: «Я был там, это кошмар. Дети выбегали обожженные и кричали от боли. Невозможно видеть!»

      Прокуратура по факту случившегося начала проверку. По данным ведомства, в момент, когда произошел инцидент, детям показывали принцип действия фейерверка.

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