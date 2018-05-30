Небензя: власти Украины обвинят Россию в убийстве журналиста Бабченко

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил предположение, что Украина непременно обвинит Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко, который был застрелен во вторник в Киеве.
Выступая во вторник на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя выразил предположение в том, что Киев может обвинить Росси в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, так как подобные обвинения уже звучали ранее.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. В Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого».
Российский дипломат напомнил, насколько опасной работой стала журналистика на Украине, цитирует ТАСС.
Василий Небензя: «Журналисты бегут с Украины от преследований. А если нет, их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу „РИА Новости Украина“».
Аналогичное мнение о том, что Киев в очередной раз попытается отыскать «российский след» в убийстве журналиста, выразили и российские депутаты.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Останавливаться эти бандиты не собираются. И, скорее всего, убивая своих и чужих, киевская власть будет искать виновных в России. Не будет же она показывать сама на себя и признавать, что допустила анархию и беззаконие, что ненависть в государстве достигла критического предела. Устранять неугодных людей физически, к сожалению, это уже сложившаяся практика на Украине».
Франц Клинцевич, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Убийство журналиста Аркадия Бабченко — это очевидная провокация, цель которой — довести до взрыва отношения России и Украины. Убежден, что все, кому не лень, будут говорить в Киеве про российский след».
Во вторник проживавший на Украине российский журналист Аркадий Бабченкобыл убит несколькими выстрелами в спину у двери своей квартиры в доме на Никольско-Слободской улице в Киеве. МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы. На рисунке изображен мужчина 40–45 лет, с седой бородой и в бейсболке. Соседи заявили, что не слышали выстрелов.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве гражданина России, а МИД РФ потребовал от властей Украины оперативно провести расследование преступления.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. В Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого».
Российский дипломат напомнил, насколько опасной работой стала журналистика на Украине, цитирует ТАСС.
Василий Небензя: «Журналисты бегут с Украины от преследований. А если нет, их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу „РИА Новости Украина“».
Аналогичное мнение о том, что Киев в очередной раз попытается отыскать «российский след» в убийстве журналиста, выразили и российские депутаты.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Останавливаться эти бандиты не собираются. И, скорее всего, убивая своих и чужих, киевская власть будет искать виновных в России. Не будет же она показывать сама на себя и признавать, что допустила анархию и беззаконие, что ненависть в государстве достигла критического предела. Устранять неугодных людей физически, к сожалению, это уже сложившаяся практика на Украине».
Франц Клинцевич, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Убийство журналиста Аркадия Бабченко — это очевидная провокация, цель которой — довести до взрыва отношения России и Украины. Убежден, что все, кому не лень, будут говорить в Киеве про российский след».
Во вторник проживавший на Украине российский журналист Аркадий Бабченкобыл убит несколькими выстрелами в спину у двери своей квартиры в доме на Никольско-Слободской улице в Киеве. МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы. На рисунке изображен мужчина 40–45 лет, с седой бородой и в бейсболке. Соседи заявили, что не слышали выстрелов.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве гражданина России, а МИД РФ потребовал от властей Украины оперативно провести расследование преступления.
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