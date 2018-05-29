МИД РФ требует от властей Украины оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

Российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление с требованием к украинским властям приложить все усилия для оперативного расследования убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ: «По поступающей из Киева информации, сегодня в результате вооруженного нападения в Киеве убит российский гражданин, журналист А. Бабченко, постоянно проживавший на Украине. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль».
В МИД РФ напомнили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет, а расследование не приводят к наказанию преступников.
Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ: «Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима».
В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования родным и близким Аркадия Бабченко.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве Аркадия Бабченко. Журналист Бабченко был застрелен сегодня в Киеве на Никольско-Слободской улице. В полиции Украины подтвердили информацию об убийстве переехавшего из России журналиста и заявили, что в него выстрелили несколько раз. Бабченко скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
С августа 2017 года Бабченко жил в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR. В полиции сообщили, что расследуют версию убийства журналиста в связи с его профессиональной деятельностью.
Последней записью в блоге журналиста стал его рассказ о том, как ему чудом удалось избежать гибели 4 года назад. За несколько часов до смерти Бабченко назвал 29 мая «своим вторым днем рождения».
В МИД РФ напомнили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет, а расследование не приводят к наказанию преступников.
Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ: «Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима».
В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования родным и близким Аркадия Бабченко.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве Аркадия Бабченко. Журналист Бабченко был застрелен сегодня в Киеве на Никольско-Слободской улице. В полиции Украины подтвердили информацию об убийстве переехавшего из России журналиста и заявили, что в него выстрелили несколько раз. Бабченко скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
С августа 2017 года Бабченко жил в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR. В полиции сообщили, что расследуют версию убийства журналиста в связи с его профессиональной деятельностью.
Последней записью в блоге журналиста стал его рассказ о том, как ему чудом удалось избежать гибели 4 года назад. За несколько часов до смерти Бабченко назвал 29 мая «своим вторым днем рождения».
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