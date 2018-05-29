    МИД РФ требует от властей Украины оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко. Украина, журналистика, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД РФ требует от властей Украины оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

    МИД РФ требует от властей Украины оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

    4 комментария
    • Фото: mixailotkach / facebook.com
    МИД РФ требует от властей Украины оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

    МИД РФ требует от властей Украины оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

    МИД РФ требует от властей Украины оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко
    • Фото: mixailotkach / facebook.com

      • Российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление с требованием к украинским властям приложить все усилия для оперативного расследования убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

      Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ: «По поступающей из Киева информации, сегодня в результате вооруженного нападения в Киеве убит российский гражданин, журналист А. Бабченко, постоянно проживавший на Украине. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль».

      В МИД РФ напомнили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет, а расследование не приводят к наказанию преступников.

      Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ: «Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима».

      В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования родным и близким Аркадия Бабченко.

      Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве Аркадия Бабченко. Журналист Бабченко был застрелен сегодня в Киеве на Никольско-Слободской улице. В полиции Украины подтвердили информацию об убийстве переехавшего из России журналиста и заявили, что в него выстрелили несколько раз. Бабченко скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

      С августа 2017 года Бабченко жил в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR. В полиции сообщили, что расследуют версию убийства журналиста в связи с его профессиональной деятельностью.

      Последней записью в блоге журналиста стал его рассказ о том, как ему чудом удалось избежать гибели 4 года назад. За несколько часов до смерти Бабченко назвал 29 мая «своим вторым днем рождения».

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