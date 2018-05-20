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    «Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине. журналистика, СМИ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине

    «Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине

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    «Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине

    «Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине

    «Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине

      Абсолютно параллельная реальность: журналиста Вышинского, руководившего РИА Новости Украина, хватают и сажают за материалы о Крыме и Донбассе. Он даже их не писал, он был во главе редакции, которая публиковала статьи в Интернете. Он уже с 2014 года был в базе «Миротворца», как и его многие коллеги, писавшие об Украине то, что Киеву не нравится. А ведь Кирилл тайком ничего не делал, работал по закону.

      В окружении силовиков в балаклавах главред информагентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский еще скажет о свободе слова и демократии, но его речь в Херсонском суде, как и доводы защиты, никто не слушал. Журналиста обвинили ни много ни мало в госизмене, а главные доказательства — статьи на сайте, которые сам он даже не писал, только публиковал, причем в разделе «Точка зрения».

      Никаких призывов к смене власти, никакого шпионажа, выдачи гостайны, то есть того, что обычно понимают под госизменой, нет. Но в СБУ заявили: Вышинский — главарь целой сети российских агентов-журналистов. Во время обыска в редакции они нашли георгиевские ленточки, несколько российских государственных наград, в том числе медаль «За возвращение Крыма». Сам Вышинский это объясняет тем, что он гражданин и Украины, и России. Что, в общем-то, не запрещено законом.

      Кирилл Вышинский, главный редактор РИА новости Украина: «Да, у меня два паспорта, но, послушайте, у десятков тысяч людей на Закарпатье по два паспорта. Это для кого-то новость?»

      В самом Киеве говорят, что это очень похоже на очередную попытку власти отвлечь внимание от реальных проблем: в стране экономический кризис, на юго-востоке война, а СБУ больше волнует, что там пишут в Интернете про президента. Об аресте журналиста Вышинского молчит Запад.

      Маргарита Симоньян, главный редактор МИА «Россия сегодня»: «Вы видели реакцию международную? BBC нам сообщили: осветили эту тему на нашем русско-украинском сайте, до свидания! Они не посчитали нужным рассказать всему миру о том, что задержан журналист, которому светит 15 лет тюрьмы за то, что он писал статьи, потому что это Украина! Потому что если бы журналист был задержан в Москве, задержан российскими властями и ему светило 15 лет тюрьмы, уж поверьте мне, BBC этим начинало бы и заканчивало все свои выпуски! Примерно так реагирует более-менее вся так называемая свободолюбивая западная пресса, чьи имена вам известны».

      В Москве у украинского посольства сотни людей с плакатами и фотографиями Кирилла Вышинского призывали освободить журналиста.

      Подробнее — в материале репортера НТВ Валерии Алёхиной.

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