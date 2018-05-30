Опубликован фоторобот убийцы журналиста Бабченко

Украинская полиция разместила в соцсетях рисунок с портретом предполагаемого убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко, который был застрелен во вторник в Киеве.
МВД Украины опубликовало фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченко. Первый заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин разместил рисунок на своей странице в Facebook.
На рисунке изображен мужчина 40–45 лет, с седой бородой и в бейсболке.
Вячеслав Аброськин, замглавы Нацполиции Украины: «В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Нацполиции, а также ГУНП в Киеве»
Как рассказала соседка Аркадия Бабченко, выстрелов никто не слышал, поэтому, вероятней всего, киллер воспользовался глушителем. Стало известно, что журналист возвращался из магазина. Когда Бабченко поднялся к двери своей квартиры, убийца несколько раз выстрелил ему в спину.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ уже призвал украинские власти провести немедленное и открытое расследование убийства репортера. А российский постпред при организации Александр Лукашевич сказал, что быть журналистом на Украине крайне опасно и осудил преследование сотрудников СМИ на территории этой страны.
Александр Лукашевич, постоянный представитель России при ОБСЕ: «Призываем украинские власти к безотлагательному и беспристрастному расследованию убийства Аркадия Бабченко. Этого от Киева потребовал и Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Решительно осуждаем продолжающиеся преследования и насилие в отношении представителей СМИ на Украине… Быть журналистом на Украине крайне опасно».
Ранее МИД РФ выпустил заявление с требованием к украинским властям приложить все усилия для проведения оперативного расследования убийства в Киеве Аркадия Бабченко. В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования родным и близким журналиста. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве гражданина России. Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве во вторник возле двери своего дома на Никольско-Слободской улице. Журналист скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Аркадий Бабченко с 2017 года жил в Чехии и Израиле, а после поселился в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR. Последней записью в Twitter стал рассказ журналиста о том, как ему чудом удалось избежать смерти 4 года назад, и Бабченко назвал 29 мая «своим вторым днем рождения».
На рисунке изображен мужчина 40–45 лет, с седой бородой и в бейсболке.
Вячеслав Аброськин, замглавы Нацполиции Украины: «В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Нацполиции, а также ГУНП в Киеве»
Как рассказала соседка Аркадия Бабченко, выстрелов никто не слышал, поэтому, вероятней всего, киллер воспользовался глушителем. Стало известно, что журналист возвращался из магазина. Когда Бабченко поднялся к двери своей квартиры, убийца несколько раз выстрелил ему в спину.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ уже призвал украинские власти провести немедленное и открытое расследование убийства репортера. А российский постпред при организации Александр Лукашевич сказал, что быть журналистом на Украине крайне опасно и осудил преследование сотрудников СМИ на территории этой страны.
Александр Лукашевич, постоянный представитель России при ОБСЕ: «Призываем украинские власти к безотлагательному и беспристрастному расследованию убийства Аркадия Бабченко. Этого от Киева потребовал и Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Решительно осуждаем продолжающиеся преследования и насилие в отношении представителей СМИ на Украине… Быть журналистом на Украине крайне опасно».
Ранее МИД РФ выпустил заявление с требованием к украинским властям приложить все усилия для проведения оперативного расследования убийства в Киеве Аркадия Бабченко. В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования родным и близким журналиста. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве гражданина России. Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве во вторник возле двери своего дома на Никольско-Слободской улице. Журналист скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Аркадий Бабченко с 2017 года жил в Чехии и Израиле, а после поселился в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR. Последней записью в Twitter стал рассказ журналиста о том, как ему чудом удалось избежать смерти 4 года назад, и Бабченко назвал 29 мая «своим вторым днем рождения».
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