Полиция Украины: в журналиста Бабченко выстрелили несколько раз

Нацполиция Украины подтвердила информацию о гибели переехавшего из России журналиста Бабченко от огнестрельного ранения. Ранее представители украинских властей не называли имя мужчины, застреленного в Киеве.
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Как передает ТАСС, в Национальной полиции Украины подтвердили, что российский журналист Аркадий Бабченко скончался от огнестрельного ранения, полученного в Киеве возле дома, где он проживал.
Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил в интервью украинским СМИ, что полиция рассматривает профессиональную деятельность Аркадия Бабченко как самую главную версию убийства журналиста.
Андрей Крищенко, начальник управления Нацполиции в Киеве: «Сама первая и самая очевидная версия — профессиональная деятельность. Пока рано выстаивать версии. Мы собираем и изучаем полученные данные, обследуем прилегающую территорию».
По словам Крищенко, работают две следственно-оперативные группы: в доме журналиста и в больнице. Следователи пока не могут допросить супругу Бабченко, поскольку она находится в шоковом состоянии. Крищенко также заявил, что в журналиста выстрелили несколько раз.
Ранее о гибели Бабченко сообщил журналист Айдер Муджабаев. По его словам, Аркадий Бабченко получил огнестрельное ранение в спину в его квартире на Никольско-Слободской улице. Журналист скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. А в МВД Украины выпустили официальное сообщение об убийстве мужчины 1977 года рождения, не уточняя имя погибшего.
Журналист Аркадий Бабченко с августа 2017 года постоянно проживал в Киве, где работал ведущим программы на крымско-татарском телеканале ATR.
Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил в интервью украинским СМИ, что полиция рассматривает профессиональную деятельность Аркадия Бабченко как самую главную версию убийства журналиста.
Андрей Крищенко, начальник управления Нацполиции в Киеве: «Сама первая и самая очевидная версия — профессиональная деятельность. Пока рано выстаивать версии. Мы собираем и изучаем полученные данные, обследуем прилегающую территорию».
По словам Крищенко, работают две следственно-оперативные группы: в доме журналиста и в больнице. Следователи пока не могут допросить супругу Бабченко, поскольку она находится в шоковом состоянии. Крищенко также заявил, что в журналиста выстрелили несколько раз.
Ранее о гибели Бабченко сообщил журналист Айдер Муджабаев. По его словам, Аркадий Бабченко получил огнестрельное ранение в спину в его квартире на Никольско-Слободской улице. Журналист скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. А в МВД Украины выпустили официальное сообщение об убийстве мужчины 1977 года рождения, не уточняя имя погибшего.
Журналист Аркадий Бабченко с августа 2017 года постоянно проживал в Киве, где работал ведущим программы на крымско-татарском телеканале ATR.
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