Польские власти начали личную вендетту против России

Польский президент Анджей Дуда, выступая на Ассамблее НАТО, заявил, что Россия является главной угрозой безопасности стран альянса. В связи с этим Варшава хочет нарастить военный американский контингент неподалеку от российских границ.
Идея постоянного размещения американских войск на польской территории является развитием позиции Польши, которую она активно озвучивала еще в 2016 году в ходе крупнейших за всю историю НАТО маневров под названием «Анаконда». В них приняли участие больше 30 тысяч военнослужащих стран альянса, в основном поляки и американцы. Целью учения было отражение вероятного нападения со стороны России.
В Западной Европе тогда пытались сдержать воинственный порыв Польши и довольно прохладно отнеслись к предложению Варшавы перейти от ротационного принципа размещения натовских войск в Польше к постоянному их пребыванию. В польском Минобороны, однако, не успокоились. В январе нынешнего года для американской стороны был подготовлен соответствующий документ. В нем Польша обязуется внести свой вклад до 2 млрд долларов на покрытие стоимости размещения одной бронетанковой бригады США либо равноценного соединения.
Игорь Коротченко, военный эксперт: «Никакой военной необходимости и обстоятельств, которые бы обуславливали создание в Польше постоянной военной базы США, нет. Если такое решение будет реализовано, то оно будет откровенно враждебным шагом в отношении России и не останется без последствий и ответных мер военного реагирования».
Все эти предложения начали выдвигать еще при министре обороны Мачеревиче, яром русофобе, авторе поразившей всех теории заговора, согласно которой коварная Москва умудрилась произвести взрыв в крыле самолета польского президента Леха Качиньского прямо перед трагической посадкой в Смоленске в 2010 году. Мачеревича в начале января этого года сменил Мариуш Блащак, он тоже представляет правящую в стране партию «Право и справедливость», председателем которой является Ярослав Качиньский, брат покойного президента.
И похоже, польские власти продолжают претворять в жизнь личную вендетту своего лидера в отношении России. Блащак после своего назначения стал первым представителем союзных государств, кого приняли новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Джеймс Мэттис. Переговоры были посвящены увеличению военного контингента США на территории Польши. 24 мая сенат США выступил в поддержку постоянной дислокации американской бригады в Польше.
Все это, естественно, вызывает недовольство Москвы, поскольку нарушает основополагающий акт России и НАТО от 1997 года, где НАТО обязуется не осуществлять свою коллективную оборону путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил.
Польша не случайно ищет опору в США. Ведь польское руководство, проводящее националистическую политику, рассорилось с большинством стран Евросоюза, уважающих демократические ценности и осуждающих ущемление прав прессы и судебных органов в Польше. В отношении России Польша переходит вообще все допустимые пределы, а по размаху антироссийской истерии и раздуванию образа врага уступает только Украине. На проходящей в Варшаве весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО президент Польши Анджей Дуда призвал к укреплению сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, а спикер сейма Марек Кухчиньский потребовал членства в альянсе для этих двух стран.
Владимир Жириновский: «У поляков какая-то патологическая ненависть к нам. И они стараются заигрывать перед американцами, делать все, что американцам выгодно, чтобы американцы сделали ставку на них, чтобы держать подальше от России Германию, а Россию — подальше от Европы».
Своими действиями и явной ориентацией на США Польша рискует еще больше обострить отношения внутри Евросоюза, выступающего против непредсказуемой политики Вашингтона. Евросоюз возглавляет поляк Дональд Туск, которого Качиньский считает своим противником и пытается привлечь к судебной ответственности за действия на посту премьер-министра Польши. Вряд ли Туск и его коллеги в Брюсселе будут довольны тем, что Польша, получающая финансовую поддержку от Евросоюза, самолично распоряжается миллиардами, а вместо стабильности и надежности на границах с Россией создает область повышенного вооруженного противостояния.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
В Западной Европе тогда пытались сдержать воинственный порыв Польши и довольно прохладно отнеслись к предложению Варшавы перейти от ротационного принципа размещения натовских войск в Польше к постоянному их пребыванию. В польском Минобороны, однако, не успокоились. В январе нынешнего года для американской стороны был подготовлен соответствующий документ. В нем Польша обязуется внести свой вклад до 2 млрд долларов на покрытие стоимости размещения одной бронетанковой бригады США либо равноценного соединения.
Игорь Коротченко, военный эксперт: «Никакой военной необходимости и обстоятельств, которые бы обуславливали создание в Польше постоянной военной базы США, нет. Если такое решение будет реализовано, то оно будет откровенно враждебным шагом в отношении России и не останется без последствий и ответных мер военного реагирования».
Все эти предложения начали выдвигать еще при министре обороны Мачеревиче, яром русофобе, авторе поразившей всех теории заговора, согласно которой коварная Москва умудрилась произвести взрыв в крыле самолета польского президента Леха Качиньского прямо перед трагической посадкой в Смоленске в 2010 году. Мачеревича в начале января этого года сменил Мариуш Блащак, он тоже представляет правящую в стране партию «Право и справедливость», председателем которой является Ярослав Качиньский, брат покойного президента.
И похоже, польские власти продолжают претворять в жизнь личную вендетту своего лидера в отношении России. Блащак после своего назначения стал первым представителем союзных государств, кого приняли новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Джеймс Мэттис. Переговоры были посвящены увеличению военного контингента США на территории Польши. 24 мая сенат США выступил в поддержку постоянной дислокации американской бригады в Польше.
Все это, естественно, вызывает недовольство Москвы, поскольку нарушает основополагающий акт России и НАТО от 1997 года, где НАТО обязуется не осуществлять свою коллективную оборону путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил.
Польша не случайно ищет опору в США. Ведь польское руководство, проводящее националистическую политику, рассорилось с большинством стран Евросоюза, уважающих демократические ценности и осуждающих ущемление прав прессы и судебных органов в Польше. В отношении России Польша переходит вообще все допустимые пределы, а по размаху антироссийской истерии и раздуванию образа врага уступает только Украине. На проходящей в Варшаве весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО президент Польши Анджей Дуда призвал к укреплению сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, а спикер сейма Марек Кухчиньский потребовал членства в альянсе для этих двух стран.
Владимир Жириновский: «У поляков какая-то патологическая ненависть к нам. И они стараются заигрывать перед американцами, делать все, что американцам выгодно, чтобы американцы сделали ставку на них, чтобы держать подальше от России Германию, а Россию — подальше от Европы».
Своими действиями и явной ориентацией на США Польша рискует еще больше обострить отношения внутри Евросоюза, выступающего против непредсказуемой политики Вашингтона. Евросоюз возглавляет поляк Дональд Туск, которого Качиньский считает своим противником и пытается привлечь к судебной ответственности за действия на посту премьер-министра Польши. Вряд ли Туск и его коллеги в Брюсселе будут довольны тем, что Польша, получающая финансовую поддержку от Евросоюза, самолично распоряжается миллиардами, а вместо стабильности и надежности на границах с Россией создает область повышенного вооруженного противостояния.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
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