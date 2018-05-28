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    Польские власти начали личную вендетту против России. армии мира, НАТО, Пентагон, Польша, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПольские власти начали личную вендетту против России

    Польские власти начали личную вендетту против России

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    Польские власти начали личную вендетту против России

    Польские власти начали личную вендетту против России

      Польский президент Анджей Дуда, выступая на Ассамблее НАТО, заявил, что Россия является главной угрозой безопасности стран альянса. В связи с этим Варшава хочет нарастить военный американский контингент неподалеку от российских границ.

      Идея постоянного размещения американских войск на польской территории является развитием позиции Польши, которую она активно озвучивала еще в 2016 году в ходе крупнейших за всю историю НАТО маневров под названием «Анаконда». В них приняли участие больше 30 тысяч военнослужащих стран альянса, в основном поляки и американцы. Целью учения было отражение вероятного нападения со стороны России.

      В Западной Европе тогда пытались сдержать воинственный порыв Польши и довольно прохладно отнеслись к предложению Варшавы перейти от ротационного принципа размещения натовских войск в Польше к постоянному их пребыванию. В польском Минобороны, однако, не успокоились. В январе нынешнего года для американской стороны был подготовлен соответствующий документ. В нем Польша обязуется внести свой вклад до 2 млрд долларов на покрытие стоимости размещения одной бронетанковой бригады США либо равноценного соединения.

      Игорь Коротченко, военный эксперт: «Никакой военной необходимости и обстоятельств, которые бы обуславливали создание в Польше постоянной военной базы США, нет. Если такое решение будет реализовано, то оно будет откровенно враждебным шагом в отношении России и не останется без последствий и ответных мер военного реагирования».

      Все эти предложения начали выдвигать еще при министре обороны Мачеревиче, яром русофобе, авторе поразившей всех теории заговора, согласно которой коварная Москва умудрилась произвести взрыв в крыле самолета польского президента Леха Качиньского прямо перед трагической посадкой в Смоленске в 2010 году. Мачеревича в начале января этого года сменил Мариуш Блащак, он тоже представляет правящую в стране партию «Право и справедливость», председателем которой является Ярослав Качиньский, брат покойного президента.

      И похоже, польские власти продолжают претворять в жизнь личную вендетту своего лидера в отношении России. Блащак после своего назначения стал первым представителем союзных государств, кого приняли новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Джеймс Мэттис. Переговоры были посвящены увеличению военного контингента США на территории Польши. 24 мая сенат США выступил в поддержку постоянной дислокации американской бригады в Польше.

      Все это, естественно, вызывает недовольство Москвы, поскольку нарушает основополагающий акт России и НАТО от 1997 года, где НАТО обязуется не осуществлять свою коллективную оборону путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил.

      Польша не случайно ищет опору в США. Ведь польское руководство, проводящее националистическую политику, рассорилось с большинством стран Евросоюза, уважающих демократические ценности и осуждающих ущемление прав прессы и судебных органов в Польше. В отношении России Польша переходит вообще все допустимые пределы, а по размаху антироссийской истерии и раздуванию образа врага уступает только Украине. На проходящей в Варшаве весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО президент Польши Анджей Дуда призвал к укреплению сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, а спикер сейма Марек Кухчиньский потребовал членства в альянсе для этих двух стран.

      Владимир Жириновский: «У поляков какая-то патологическая ненависть к нам. И они стараются заигрывать перед американцами, делать все, что американцам выгодно, чтобы американцы сделали ставку на них, чтобы держать подальше от России Германию, а Россию — подальше от Европы».

      Своими действиями и явной ориентацией на США Польша рискует еще больше обострить отношения внутри Евросоюза, выступающего против непредсказуемой политики Вашингтона. Евросоюз возглавляет поляк Дональд Туск, которого Качиньский считает своим противником и пытается привлечь к судебной ответственности за действия на посту премьер-министра Польши. Вряд ли Туск и его коллеги в Брюсселе будут довольны тем, что Польша, получающая финансовую поддержку от Евросоюза, самолично распоряжается миллиардами, а вместо стабильности и надежности на границах с Россией создает область повышенного вооруженного противостояния.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.

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